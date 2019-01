Trevor Mingoia Foto: Bildbyrån

Han har gjort succé i både Västervik och Rögle. Trevor Mingoia har dessutom lagt NHL-drömmen på is – för att i stället göra karriär i Europa. Hans första förhoppning: Att få stanna i Rögle även efter den här säsongen.

– Får jag den möjligheten kommer jag ta den, säger han till hockeysverige.se.

Inför den här säsongen var det inte många som hade koll på Trevor Mingoia. Han spenderade förra säsongen i AHL och ECHL i Nordamerika, men Västervik snokade upp honom och sajnade honom till den här säsongen. Efter 24 poäng på 26 matcher lånade Rögle in honom – och där imponerade han så pass mycket att de köpte loss den 26-årige amerikanen för resten av säsongen. Hittills har han gjort fem poäng på fem matcher i SHL.

I dagarna har han flyttat ned till Helsingborg, och om Mingoia själv får bestämma blir han kvar där länge.

– Jag skulle älska det. Kommer möjligheten att stanna här så skulle jag ta den. Det finns en vinnarkultur här i Rögle som jag märkte från dag ett. Jag känner att vi kommer bli bättre för varje dag och varje år som går. Det som hänt här sedan ”Abbotts” tog över bådar gott inför framtiden, säger han till hockeysverige.se.

TROR PÅ GULDCHANS

Just vinnarkulturen är ju något som varit ifrågasatt i Rögle. Det har nästan funnits en känsla av att de är glada över att bara få vara med i SHL. Men Mingoia ser att det håller på att förändras.

– Jag märkte det som sagt från dag ett. Från den första dagen, när jag klev på isen för första gången, kände jag att ingen vill slå sig till ro och vara nöjda här. Det här är en klubb som vill bli bättre. Alla i omklädningsrummet känner det, alla i lagledningen vill det. Nu är vi en klubb som vill vinna. Vi ska gå till slutspel och ”make a push for the title”.

Känner du att det är realistiskt att ni är med och slåss om guldet redan nu?

– Ja, jag tror det är något vi kan lyckas med. Vi har tre raka segrar mot tre bra lag, och att vi slår dem bevisar att vi kan vinna mot alla. Vi är en ”top-contender”. Vi är i bra form, har bra självförtroende, och jobbar hårt för varandra.

Amerikanen Trevor Mingoia har kommit in smärtfritt i Rögle, med fem poäng på sina fem första SHL-matcher som resultat. Att få spela i SHL var hans ambition med Sverigeflytten. Att det skulle ske redan nu trodde han inte.

– Nej, när jag kom hit trodde jag att jag skulle spela i Västervik hela säsongen. Jag visste inte ens om att det fanns en möjlighet att flytta till SHL, för jag visste inte riktigt hur systemet i Sverige funkade. Mitt stora mål när jag flyttade till Europa var att få spela i SHL. Jag menar, det är en av världens bästa ligor.

”FÅR DU EN MÅLCHANS MÅSTE DU SÄTTA DEN”

Visste du någonting om svensk hockey när du kom hit?

– Inte mycket. Det mesta är helt nytt för mig. Jag pratade med några svenska lagkompisar som jag haft och kollade lite höjdpukter och sådana saker för att få ett lite ”hum” om vad jag kunde förvänta mig.

Har det varit som du förväntade dig?

– Ja, alltså, alla sa att det här var en mer defensiv liga. Och det är något jag märkt. Får du en målchans måste du sätta den, för du kommer inte få så många fler under en match. Sverige och svenska spelare gör många bra saker defensivt. Alla jobbar hårt och är bra på skridskorna här, så det är verkligen en utmaning. Men det har varit kul – för det är också en helt ny utmaning.

INTE FÖRVÅNAD ÖVER SUCCÉN

Många är förvånade över Mingoias omedelbart lyckosamma framfart i Sverige – men inte han själv. Han trodde att han skulle kunna hävda sig, både i HockeyAllsvenskan och i SHL.

– Jag tror på mig själv, så jag trodde att jag skulle kunna lyckas i Sverige. Speciellt med tanke på att det är en stor is här. Jag får fler chanser att göra saker med pucken och kan verkligen vara offensiv. Så jag har gillat omställningen, både till HockeyAllsvenskan och SHL. Jag visste att jag skulle kunna göra fler poäng på grund av den stora isytan. Jag hittar fler fria ytor här.

Men att det skulle gå så här snabbt att hitta spelet i SHL, trodde du på det?

– Absolut. De satte ihop mig med två bra spelare så omställningen blev enkel. Livet blir lite enklare, ju skickligare spelare du får spela med. Men visst, farten är mycket högre här än i allsvenskan och det är något jag märkte av direkt. Man får mycket mindre tid med pucken här. Men det blir bättre för varje dag.

När chansen från Rögle kom – var det givet att du skulle ta den?

– Det är alltid jobbigt att lämna lag och jag trodde som sagt att jag skulle spela i Västervik hela säsongen. Men med det sagt, när en sådan här möjlighet dyker upp så är man tvungen att ta den. SHL är en av världens bästa ligor och en sådan utmaning kan man inte tacka nej till. Och jag måste säga att alla stöttat mig i mitt beslut också.

HAR SLUTAT DRÖMMA OM NHL

Med sju nordamerikaner, en nordamerikansk lagkapten, en nordamerikansk sportchef, en nordamerikansk huvudtränare och en nordamerikansk assisternde tränare i laget har omställningen blivit ännu lättare för Trevor Mingoia.

– Det har gjort allt så mycket enklare för mig. Det gick mycket snabbare för mig att veta hur jag ska vara och vad jag ska göra, än vad det hade gjort annars. Jag har verkligen gillat min första tid i Rögle och får spela med en underbar grupp.

Som amerikan – drömmer du om spel i NHL? Många tar steget dit via SHL.

– När jag växte upp var det förstås det jag drömde om. Men nu när jag är i Europa är faktiskt mitt enda mål att göra det så bra som möjligt här och få fortsätta spela här så länge som möjligt. Jag har ingen plan eller några förväntningar på att återvända hem och spela hockey igen. Jag trivs bra här och ser fram emot att få fortsätta spela i Europa. Just nu är NHL ingenting jag tänker på och det är inte min dröm på samma sätt som det var tidigare.

Det är ord som lär få Röglesupportrarna att dregla.