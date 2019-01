Thea Johansson Foto: Privat / Bildbyrån

JVM har inletts på ett tungt sätt för Sverige. Nu hoppas de ta första segern – mot stormakten USA.

– Jag tycker att vi har spelat två jämna matcher. Mot Kanada, den matchen hade vi lika gärna kunnat vunnit, säger nyckelforwarden Thea Johansson till hockeysverige.se.

Sverige har inlett årets Junior-VM med två förluster. Trots det är det optimistiskt i svensklägret inför morgondagens match mot USA och det väntade kvartsfinalspelet.

– Kanadamatchen, (1-2) är en bra match. Vi spelade jättebra, men hade lite svårt när vi skulle komma ur egen zon och kom kanske inte till riktiga målchanserna som vi ville. Vi håller ändå tillbaks kanadensiskorna bra, berätta HV71-forwarden Thea Johansson från Japan och fortsätter:

– Vi gör 2-1 och är nära att även göra ett 2-2 mål, men tyvärr lyckades vi inte med det. Ändå gör vi en jättebra match och presterade verkligen på topp.

Efter mötet med Kanada väntade Ryssland i nästa match. Där stod det 3-3 en bit in i tredje perioden, men ryskorna vann till slut med 5-3.

– Vi började väldigt svagt mot Ryssland och var inte riktigt påkopplade. Det var många passningar från backar till forwards som hamnade i ryska backarnas händer. Jag tycker ändå att vi kom tillbaka bra och vi var nära, men det räckte inte.

Vad händer med laget efter ert 3-3 mål som gör att ni tappar matchen?

– Jag vet egentligen inte, men det är antagligen mycket stress. Innan dom gjorde sitt 5-3 mål hade vi ändå hoppet uppe. När dom gör det målet (dryga minuten kvar) går luften ur oss och vi ger kanske upp lite där. Det går inte att säga något annat.

”HAR INTE KOMMIT UPP PÅ DEN NIVÅ JAG VILL”

Tjejkronorna har alltså förlorat inledande två matcherna, men det är inget som Thea Johansson tror har påverkat gruppen negativt mentalt.

– Jag tycker att vi har spelat två jämna matcher. Mot Kanada, den matchen hade vi lika gärna kunnat vunnit. Det är så pass jämna matcher mellan alla lagen så att vi förlorat dom två inledande matcherna är ingenting som vi går runt att funderar på.

– Vi försöker lämna förlusterna bakom oss , men jag tar ändå med mig det laget och jag själv gjort bra under matcherna.

HV71-forwarden har gjort två bra matcher så här långt även om det inte blivit några poäng från hennes klubba.

– Jag känner inte att jag har kommit upp till den nivån jag vill. Jag funderar på vad jag kan göra bättre och annorlunda. Det går så pass snabbt där ute så jag måste vara förberedd i huvudet och verkligen påslagen. Det är väl något jag ska se till att jobba med till imorgon.

– Idag har vi haft vila och det har varit skönt att prata lite annat än hockey, vilket vi nu gjort i dom här tio dagarna som vi varit här. Känslan inför imorgon är att det kommer att bli ännu bättre än vad det har varit under våra två första matcher.

Vad har ni använt den här dagen till?

– Vi har vilat, men även varit runt och shoppat och kollat lite här i Japan. Man får ju ta chansen när man väl får den.

Vad finns det att shoppa i Obihiro?

– (Skratt) Pyttesmå kläder och spännande mat.

”VÄLDIGT SPECIELLT ATT KOMMA IN I SLUTSPELET”

Oavsett hur det går i morgondagens match mot USA så är svenskorna klara för kvartsfinal.

– Det är sista matchen innan vi går in i en kvartsfinal. Klart att vi vill avsluta gruppspelet på bästa möjliga vis. Vi ska givetvis försöka vinna, göra allt för att slå USA och visa att det inte ska spela någon roll att vi förlorat två matcher.

– Vi ska steppa upp och visa USA och alla runtomkring att möta Sverige är som att åka in i en mur.

Thea Johansson var med förra året då Sverige vann ett silver och har erfarenhet av att spela ett slutspel i Junior-VM.

– Förra året gick vi direkt till semifinal och då hoppade vi över kvartsfinalen. Det är väldigt speciellt att komma in i slutspelet och det blir vinna eller försvinna. Det är då vi ska steppa upp ännu mer och vi ska visa att vi orkar och klarar av att spela flera matcher några få dagar utan att vi blir trötta.

”DOMARNIVÅN KAN VARA UPP OCH NED”

Skiljer sig årets lag mycket jämfört med den ni hade förra året?

– Det finns absolut både likheter och skillnader. Tillexempel, förra året var Lova (Blom), 03:an, med, men i år har vi ingen 04:a med oss. Annars tycker jag inte att det är så stor skillnad på laget i sig bara för att vi har bytt ut olika personer.

– I år känner jag personligen mig mer inne i gruppen. Jag känner att jag verkligen kan prata med alla. Förra året var det första året för mig i landslaget och jag kände mig lite mer tillbakadragen. Jag kanske inte riktigt vågade säga vad jag tyckte och kände.

– Jag är fortfarande nervös inför varje match, men då var jag verkligen skakig. Nu kan jag ta det lite lugnt och vet vad som väntar oss. Förra året hade jag heller aldrig mött USA eller Kanada, men nu vet jag vad dom lagen går för och hur snabbt vi måste spela för att kunna vinna över dom.

Thea Johanssons pappa är som bekant elitdomaren Morgan Johansson och när frågan om domarnivån under Junior-VM har hon lite blandade känslor.

– Domarnivån kan vara lite upp och ner. Vi snackade om det innan att USA och Kanada inte är kända för att slå tillbaka på takterna. Dom är rätt hårda i sitt spel.

– Jag fick en utvisning för ”illegal hit” mot Kanada. Den har vi kollat på i efterhand och det var många som tyckte att det inte var någon utvisning, men det tyckte domaren. Sedan är det såklart jättesvårt att döma damhockey när man bara får tacklas i samma åkriktning. Jag förstår att det är svårt för domarna, men jag tycker att i matcherna vi spelat hade domarna kunnat släppa på lite mer.

Sverige-USA börjar klockan nio svensk tid.