Rickard Rakell har inte spelat sedan den 5 december. Nu närmar sig svensken en comeback. 25-åringen kan vara tillbaka i spel redan i natt om allt går som planerat, meddelar Anaheim via sitt Twitterkonto. En stukad fot har hållit Rickard Rakel

Idag 18:53

Efter tre matcher i Oskarshamn stod det tidigare under onsdagen klart att Måns Hansson och smålänningarna går skilda vägar. Nu är 20-åringen klar för spel i österrikiska Zell am See, meddelar klubben på sin hemsida. LÄS MER: Serieledar