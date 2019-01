Jacob Peterson (mitten) blev matchvinnare i Norrlandsderbyt mellan Modo och Björklöven. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

Det spelades full omgång i Hockeyallsvenskan under onsdagskvällen. Publiken runt om i landet bjöds på tajta och jämna matcher, där fyra av matcherna fick avgöras efter förlängningsspel.

Modo – Björklöven 2–3 efter förlängning (0–0, 0–1, 2–1, 0–1)

Modo: Johan Eriksson, Joakim Hagelin

Björklöven: Jacob Andersson, Jakob Stenqvist

Modo såg länge ut att gå mot samtliga tre poäng i kvällens Norrlandsderby mot Björklöven. Örnsköldsvikslaget hade vänt ett 0–1-underläge till 2–1, men med två och en halv minut kvar att spela kunde Björklövenbacken Jakob Stenqvist pricka in kvitteringspucken för Umeålaget. Matchen gick vidare till förlängning, där Jacob Peterson kunde avgöra till Björklövens fördel. I och med segern bröt Björklöven sin fyra matcher långa förlustsvit.

Pantern – Vita Hästen 3–2 efter förlängning (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

Pantern: Nick Olesen, Matias Lassen, Martin Janohls

Vita Hästen: Jesper Samuelsson, Erik Borg

Pantern kunde ta sin tredje raka seger när man övertidsbesegrade tabelljumbon Vita Hästen med 3–2. Hemmalaget såg länge ut att gå mot samtliga tre poäng, men en sen kvittering av Vita Hästen-forwarden Erik Borg såg till att matchen gick till förlängning. Där blev Panterns Martin Janohls stor matchvinnare när han prickade in 3–2 i spel fyra mot tre.

Västerås – Karlskrona 3–2 efter förlängning (0–1, 2–1, 0–0, 1–0)

Västerås: Isac Skedung, Lukas Zetterberg, Alexander Lindelöf

Karlskrona: Axel Sundberg, Justin Crandall

Förlängningsspel krävdes för att utse en vinnare i kvällens möte mellan Västerås och Karlskrona. Gästerna hade en 2–0-ledning fram till mitten av den andra perioden innan Västerås kunde reducera och kvittera med två snabba mål. Efter en mållös tredjeperiod kunde hemmalaget avgöra matchen endast elva sekunder in i förlängningen genom Alexander Lindelöf.

BIK Karlskoga – AIK 4–3 efter förlängning (1–0, 1–2, 1–1, 1–0)

BIK Karlskoga: David Lilja, Axel Lindström, Gustaf Franzén, Mikael Eriksson

AIK: Fredric Weigel, Anton Holm, Andreas Hjelm

Publiken i Nobelhallen bjöds på ordentlig dramatik under onsdagskvällen. Andreas Hjelm såg ut att ha säkrat AIK-segern med sitt 3–2-mål med bara 45 sekunder kvar av matchen. Då klev Gustaf Franzén fram och ordnade kvitteringen bara 27 sekunder från slutsignalen. Med en dryg minut kvar av förlängningsspelet kunde sedan Mikael ”Daggen” Eriksson avgöra för Karlskoga genom sitt femte mål för säsongen.

Västervik – Almtuna 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Västervik: Alfred Andersson, Emil Alba, Darren Nowick

Almtuna: William Wiå, Tobias Liljendahl

Djurgårdsvärvningen William Wiå fick en drömstart i sin nya klubb Almtuna. Redan i den första perioden, i sin första match för klubben, kunde 19-åringen pricka in sitt första mål för klubben när han satte 1–0 bakom Emil Kruse i Västerviksmålet.

Alfred Andersson såg till så att det var likaläge inför den andra perioden och efter 19 sekunder i mittperioden kunde Emil Alba pricka in ledningsmålet för Västervik.

Uppsalalaget fick in en kvittering genom Tobias Liljendahl, men Darren Nowick kunde se till att hemmalaget tog samtliga tre poäng när han sköt 3–2-målet med drygt åtta minuter kvar av ordinarie matchtid.

Södertälje – Oskarshamn 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

Södertälje: Nicolai Meyer (2), Christopher Liljewall (2)

Oskarshamn: Filiph Engsund, Joakim Hillding

Dansken Nicolai Meyer blev stor matchhjälte för sitt Södertälje när han med sina två mål i den tredje perioden såg till att hemmalaget kunde besegra serieledaren Oskarshamn med 4–2. Meyers andra mål för kvällen kom med drygt tre minuter kvar av matchen och betydde 3–2 till hemmalaget. Slutresultatet skrevs till slut till 4–2 efter att Christopher Liljewall prickat in 4–2 i tom kasse, Liljewalls andra mål för kvällen.

Tingsryd – Leksand 5–3 (2–1, 2–1, 1–1)

Tingsryd: Daniel Öhrn, Filip Owesson, Joachim Nermark, Gustav Olhaver, Joakim Axman

Leksand: Martin Karlsson, Linus Persson, Jon Knuts

Publiken i Nelson Garden Arena skulle bjudas på en målrik drabbning när Leksand gästade Tingsryd. Bortalaget tog tidigt kommandot, då Martin Karlsson gav Leksand ledningen efter sex och en halv minuters spel. Två snabba Tingsrydsmål vände dock på steken. Inför den tredje perioden hade Tingsryd en 4–2-ledning, men bara 22 sekunder in i den tredje perioden kunde Jon Knuts fixa en reducering för Leksand.

Joakim Axman grusade dock Leksands upphämtningsdrömmar då gjorde 5–3-målet för hemmalaget bara en och en halv minut efter Knuts reducering. Smålänningarna kunde hålla undan och ta hem samtliga tre poäng.