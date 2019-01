Rickard Rakell har inte spelat sedan den 5 december. Nu närmar sig svensken en comeback. 25-åringen kan vara tillbaka i spel redan i natt om allt går som planerat, meddelar Anaheim via sitt Twitterkonto.

En stukad fot har hållit Rickard Rakell borta från spel med sitt Anaheim Ducks i över en månad. Nu ser svensken ut att vara redo för en comeback. Under onsdagskvällen plockade Anaheim nämligen bort svensken från skadelistan, vilket gör honom tillgänglig till nattens match mot Ottawa.

Rakell, som var med och vann VM-guld med Tre Kronor förra våren i Köpenhamn, kommer att delta på lagets uppvärmning inför matchen mot Senators. Om allt går bra kommer han även att spela matchen.

Innan skadan noterades 25-åringen för 20 poäng (5+15) på 30 matcher.

One step closer!@RickyRakell93 will take warmups with the team tonight and, if it goes well, could return to the lineup against the Sens.#LetsGoDucks pic.twitter.com/Nl9bIA8ebl

