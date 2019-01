Leif Strömberg Foto: Bildbyrån

Med kräftgång på isen och turbulens utanför den, med supporterilska och hot mot den tidigare ordföranden, går det att säga att det varit en kaosartad säsong för den allsvenska jumbon Vita Hästen. Nu berättar tränaren och sportchefen Leif Strömberg om den tunga säsongen och hoten och trakasserierna.

Vita Hästen har haft en tuff resa i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Inför kvällens matcher ligger laget sist med 15 poäng upp till säker mark. Det har även varit turbulent vid sidan av hockeyn med grova hot och trakasserier mot klubbens ordförande, Yvonne Anglesjö, som fått henne att avgå. Givetvis har det här till en viss del påverkat spelarna i laget på ett negativt vis.

– Det är klart att det påverkat laget, men jag tycker ändå att killarna har fokuserat på ett bra sätt, menar lagets tränare, Leif Strömberg, och fortsätter:

– Vi har tillsammans hållit ihop gruppen på ett bra sätt hela tiden och försökt fokusera på det vi kan göra. Vi kan inte påverka det vi inte kan påverka utan i stället göra det vi kan påverka så bra som möjligt.

Leif Strömberg vill inte heller prata om dom hot som riktats mot den tidigare ordföranden.

– Jag vet inte turerna kring det där så därför kan jag inte kommentera det, så är det bara.

– Om man ser det i stora perspektivet så är det såklart aldrig okej att hota någon oavsett vad det handlar om i världen. Det tror jag alla skriver under på.

Har du själv fått några hot riktade mot dig personligen?

– Nej.

”MÅNGA MATCHER DÄR VI DOMINERAT”

Även om Vita Hästen vunnit senaste två matcherna har lagets säsong så här långt inte varit vad varken ledare, tränare eller spelare hoppats på.

– Jag tycker att vi över tid ändå spelat en bra hockey utifrån våra förutsättningar. Vi har ett bra försvarsspel och att vi har skapat enormt mycket chanser. Det ser man också på resultaten, att vi förlorat med uddamålet och med låga siffror.

– Det är ändå en väsentlig del att göra mål. Det är vad hockey går ut på. Vi är duktiga på att försvara vårt mål och gör det med fart. Vi står inte och väntar och vi skapar, som sagt var, enormt mycket chanser. Det är inte otur att vi förlorar, men det är heller inte otur att vi skapar väldigt många bra lägen.

Det har så här långt bara blivit fem vinster efter full tid för Norrköpingslaget och givetvis är det en besvikelse för Leif Strömberg.

– Det har varit många matcher där vi dominerat stort. Nu har vi vunnit två raka, men om vi ser till matcherna mot BIK (Karlskoga) och Modo hemma så har vi haft ett stort övertag och skapat väldigt mycket. Självklart är det en besvikelse då vi förlorar.

– Det är ingen som är glad över att förlora, men tyvärr har vi många uddamålsförluster men där vi har spelat en väldigt, väldigt bra ishockey. Det kan man inte vara nöjd med, men man kan heller inte bara skita i allt. Vi måste, dag ut och dag in, fortsätta göra det vi gör bra. Det är min huvuduppgift att se till att framkalla det till spelarna, vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre.

Hur jobbar du för att förmedla den bilden?

– Vi jobbar med helhet och detaljer precis som alla andra. Det är en ung grupp och killarna vill bli bättre varje dag. Det finns ingen här som är nöjd med att förlora hockeymatcher.

– Oavsett om du vinner eller förlorar gäller det att titta på vad vi gjort bra och vad vi kan göra bättre. Visst, till en viss del styr resultatet tanken, men det får inte styra så att man inte längre har ett skapande spel och slutar jobbar hårt för varandra. Det är ändå, anser jag, dom sakerna som i slutändan ger resultat.

”GRUPPEN MÅR BRA”

Jag antar att det varit en stukad grupp under resans gång, men nu har ni två raka vinster så min fråga blir då; hur mår gruppen idag?

– Jag tycker att gruppen mår bra och hela tiden haft en bra medvetenhet. Vi har sprungit på några otroligt försmädliga förluster, mot Modo där det var elva sekunder kvar och BIK men sex sekunder kvar. Dom förlusterna är inte roliga.

– Samtidigt lär man sig av sådana förluster och två dagar senare är vi på igen och spelar en bra ishockey. Det gäller att hantera det där och jag tycker att gruppen håller ihop samtidigt som det är en tajt och bra grupp.

– Stukade eller inte… I slutändan gäller det att hålla sig till sanningarna och gå därifrån. Det brukar vara det bästa. Att hålla på med en massa självbedrägeri brukar inte ta dig så långt. I alla fall inte i den här branschen. Sedan är det ”ups and downs” vilket man också måste lära sig.

– När det är ”downs” måste man upp igen. Då du har dom här ”downsen” kanske du ändå spelar en bra ishockey. Då måste man gå därifrån och framkalla det igen, igen och igen. Det finns inte så många hemligheter i det läget. Så tycker i alla fall jag.

Är det en grupp som har lätt att studsa tillbaka efter en motgång?

– Vi har haft genomtramp. Tillexempel, inte för att förringa det lagt på något sätt, när vi tok-dominerar första perioden i Västervik. Den kvällen släppte vi till 6-0 efter att ha haft ett jättegenomtramp i två perioder.

– Hem på natten, dagen efter upp i buss till ”Ö-vik” och sedan gör vi en kanonmatch där uppe. Det här är en tid sedan men det är sätt att studsa tillbaka. Det är inte så att du kan lägga dig på sofflocket och vänta in nästa match. Utan det är en febril aktivitet att få upp gruppen igen för en ny match. Den stora uppgiften man har som ledare är att se till att förbereda gruppen för nästa uppgift.

”GRUPPEN TAR SIG AN UPPGIFTEN”

Känner du själv att du når fram med det budskapet till gruppen?

– Ja, jag tycker att jag har gjort det hela tiden. Annars kan man inte spela ut BIK här hemma och även borta. BIK är ett fantastiskt bra lag och du kan inte spela ut ett sådant lag om inte gruppen kan fånga varandra.

– Det inte bara jag som ska fånga gruppen utan vi måste fånga varandra. Så ser jag på ishockey och jag tycker att killarna är påkopplade.

Leif Strömberg vet idag inte om det kommer in någon ytterligare spelare än Linus Andersson som anslöt från Skellefteå igår.

– Den frågan är utom räckhåll för mig eftersom det inte är jag som bestämmer. Det är dom i styret och som sitter på pengarna som bestämmer det. Jag kan ta fram namn, vilket jag gjort hela tiden i parti och minut, men jag sitter inte på den frågan. Nu kom Linus Andersson och han ersätter djurgårdskillen (William Wiå) som vi hade på lån och som nu lämnat oss.

– Vi ska komma ihåg att vi hade sju man borta mot Västerås och i den senaste matchen var det sex stycken. Vi har haft en del skador under resans gång, vilket mer eller mindre alla lag har. Men när det börjar bli sex, sju stycken så är det en ganska stor del av laget. Jag tycker ändå gruppen tar sig an uppgiften och är på plats.

– När det är så många borta går det inte bara att tänka till nästa byte. Du måste även tänka två, tre byten framåt om det blir boxplay och sådant så vi har folk som orkar gå för det hela tiden. Det här tycker jag också att killarna har gjort väldigt bra.



Med tanke på det utsatta tabelläget, hur högt vågar du sikta och hur lång blickar du framåt?

– Träningsplaneringen ligger på framkant. Sedan handlar det om den här veckan och dagen. Jag har lärt mig en sak genom åren och som blir mer kraftfullt för varje vecka, att fokusera och koncentrera sig på den dagen man är i, göra den bra, att må bra i den dagen, träna bra och känna entusiasm för att sedan ta sig an nästa dag.

– Sedan måste jag som ledare ligga i framkant, scouta motståndare etc, etc. Det tillhör vardagen. Hockey är ingenting man gör då och då. Det är en livsstil för mig 24/7.