Christoffer Törngren firar sitt andra mål på två matcher. Foto: Bidlbyrån/ Mathias Bergeld

Christoffer Törngren satte första målet för säsongen i förra matchen mot Linköping. När gamla klubben Färjestad kom på besök passade han på att sätta andra baljan på lika många matcher.

– Det var riktigt skönt att göra mål i ”Kinnarps”, det var länge sedan, säger Törngren till hockeysverige.se.

”When it rains it pours” brukar man säga på engelska. Det passar synnerligen in på Christoffer Törngren just nu. På 26 matcher hade det blivit noll mål för 24-åringen. Nu har han helt plötsligt smällt till med mål i två matcher i rad.

Kvällens motståndare var Färjestad, klubben som Törngren spelade i förra säsongen. Matchen slutade 3-2 till HV71 och han blev själv en av de stora matchvinnarna.

– Det är skönt att vinna igen efter en snörplig torsk i Linköping. Ingen jättebra match av något av lagen. Vi spelade mycket bättre senast mot Linköping. Det är ju skönt att vinna och det är det som det räknas, säger han och fortsätter:

– Vi har lite studsar med oss. Stundtals spelar vi riktigt bra men under vissa perioder går vi ner oss. Vi slarvar lite och blir straffade ganska hårt. Sedan har vi chanser att göra fler mål också men ändå helt okej match.

FÖRSTA MÅLET I JÖNKÖPING PÅ NÄSTAN TVÅ ÅR

Hans mål var det första i matchen och kom efter en rörig situation framför Färjestads mål.

– Det var jäkla grötigt där framför mål, jag trodde att Isac (Brännström) skulle hänga den först. Han hade ett jäkla bra läge men målvakten (Adam Werner) gjorde en bra räddning. Sedan fick jag nästan öppen kasse så det var bara att trycka in den. Det är skönt att bara kunna få en sån skitpuck som går in.

Målet var inte bara speciellt för HV71 i matchen utan även för Christoffer Törngren själv. Han nätade nämligen mot sina lagkamrater från förra säsongen.

– Det är klart att det är skönt att göra mål mot just dem. Det var viktigt också att hjälpa laget att ta ledningen då.

– Det var riktigt skönt att göra mål i ”Kinnarps”, det var länge sedan. Det är såklart skönt att det släppte förra matchen, samtidigt har vi vunnit mycket här på slutet så jag har inte tänkt på det. Jag har haft lägen och det brukar släppa till slut.



Törngren i Färjestadströjan under förra säsongen. Foto: Bildbyrån

Ja, länge sedan kan man verkligen säga. Senast Törngren nätade inför HV71:s hemmafans var 29 april 2017. Även känt som den sjunde och avgörande SM-finalen mellan HV71 och Brynäs. En match som HV71 vann och de fick därmed lyfta pokalen, mycket tack vare Törngrens mål.

MÅL DIREKT EFTER PETNINGEN

Inför årets säsong värvades han hem som en av guldhjältarna som skulle göra det igen. Det har däremot inte gått lika bra. Kvällens mål var Törngrens andra för säsongen, lika många som han gjorde i finalserien 2017.

Varför lossnar det för dig nu?

– Svårt att säga. Jag försöker bara att jobba på hårt, som jag gjorde innan. Jag tycker att jag har haft bra lägen tidigare också men inte lyckats få in. Jag har bara fortsatt på samma bana.

Hans säsong har varit väldigt upp och ner, precis som hela lagets. Faktum är att Törngren var petad innan årsskiftet. I sina två matcher efter petningen har det däremot blivit två mål.

Var du extra sugen på att bevisa dig själv efter petningen?

– Det är klart att man ville bevisa sig mer. Samtidigt ville jag ju självklart göra mål innan också. Ibland kan det bli att man vill för mycket och då låser det sig när man får lägen.

”HADE RIKTIGT DÅLIGT SJÄLVFÖRTROENDE”

HV71 har nu lyft i tabellen och ligger ovanför strecket som för direktkvalificering för kvartsfinalerna. Törngren tycker att det är rättvist och att man förtjänar att ligga ännu högre upp än sin nuvarande sjätte plats.

– Vi har börjat ta poäng i nästan varje match och vinner de flesta. Vi har lite studsar med oss som vi inte hade tidigare på säsongen även fast vi spelade bra. Vi vet vad vi kan och får vi studsarna med oss som man ska få när man spelar bra, då är vi riktigt bra och då ska vi ligga ännu högre upp.

Törngren berättar att mycket har suttit i skallen och att han själv har haft dåligt självförtroende under säsongen. Nu har det däremot vänt.

– Det var många, inklusive mig själv, som hade riktigt dåligt självförtroende. Trots att vi spelade bra så fick vi aldrig något med oss och det tär ju på självförtroendet. Det är riktigt skönt att det har släppt nu.

På lördag får Christoffer Törngren chansen att utöka sin målsvit till tre matcher när HV71 tar emot Rögle i Ängelholm. Färjestad möter å sin sida Malmö på hemmais.