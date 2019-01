Han är lagets givne förstemålvakt. Men till nattens möte mot Nashville kommer inte Sergei Bobrovski till spel. Orsaken är att han är petad av disciplinära orsaker.

Sergei Bobrovski har spelat i Columbus sedan säsongen 2012/2013 och skrev 2015 på ett gulkantat fyraårskontrakt värt nästan 7,5 miljoner dollar per säsong.

Idag meddelar Columbus att Sergei Bobrovski, som har utgående avtal i sommar, inte kommer finnas med laget till nattens match.

— Det är vissa förväntningar och värderingar den här klubben har på sina spelare för att definiera vår kultur. En incident inträffade där Sergei inte kunde möta dessa förväntningar och värderingar. Så vi tog beslutet att han inte kommer finnas i laget till kvällens match. Det här är en intern angelägenhet och vi har inga mer kommentarer i nuläget, säger klubbens GM Jarmo Kekäläinen i ett uttalande från klubben.

Sergei Bobrovsky will not be with #CBJ for tonight’s game vs NSH. Official word from the club: pic.twitter.com/2fXEDiw2Jz

— Alison (@AlisonL) January 10, 2019