Nashville med Viktor Arvidsson och Filip Forsberg i laget är någo helt annat än Nashville utan de båda svenskarna. I natt visade de återigen sin betydelse, när de förde Nashville till en 4-3-vinst mot Chicago.

– Han har kul där ute, säger Viktor Arvidsson om radarpartnern.

Både Viktor Arvidsson och Filip Forsberg har haft stora, stora skadeproblem som hållit dem borta från spel under ganska stora delar av säsongen. Sedan en tid tillbaka har Viktor Arvidsson varit skadefri och häromdagen kom även Forsberg tillbaka. I natt sköt duon tre av fyra mål när Nashville övertidsbesegrade Chicago med 4-3.

Arvidsson gav Nashville ledningen med 2-1 innan Forsberg sköt såväl 3-1 som det övertidsavslutande 4-3-målet. Han har gjort 16 mål på 28 matcher och toppar lagets skytteliga, trots skadorna. Dessutom tog han sig upp på andraplats i Nashvilles historia vad gäller matchavgörande mål. Med sina 27 sådana gick han förbi Martin Erát, spelaren han trejdades mot en gång i tiden.

Svensken tryckte sig förbi Jonathan Toews innan han distinkt sköt in 4-3-målet ur en svag vinkel.

– Vi spelade tålmodigt, innan jag blev överlistad av Forsberg. Jag trodde jag skulle kunna sno pucken men Forsberg är ganska bra med pucken, och stark med den. Han lyckades ta sig förbi mig, suckar Toews.

When the @PredsNHL need an @EASPORTSNHL OT winner, Filip Forsberg is there for the win. pic.twitter.com/fyudj4tscD

— NHL (@NHL) January 10, 2019