Han inledde säsongen skadad efter en handledsoperation. Nu är Gustav Forsling satt ur spel på nytt.

Gustav Forsling fick inleda säsongen i Rockford i AHL för att komma i form efter sin handledsskada. Det har blivit fem matcher där och 19 i NHL för Chicago under säsongen.

Han har inte spelat sedan en vecka tillbaka och det blir inget spel på ytterligare ett tag. Chicago meddelar via sitt twitterkonto att den tidigare LHC-backen är uppsatt på skadelistan från den femte januari. Därmed blir det åtminstone inget spel på ytterligare en dryg vecka, minst. Den här gången rör det sig om någon typ av överkroppskada.

Gustav Forsling har gjort sex poäng (2+4) på sina 19 NHL-matcher under säsongen.

ROSTER NEWS: The #Blackhawks have placed defenseman Gustav Forsling (upper torso) on injured reserve retroactive to Jan. 5. pic.twitter.com/ngi5B9pmAH

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 9, 2019