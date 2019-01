Magnus Sundquist och Roger Rönnberg. Foto: Bildbyrån

Frölundas tränare Roger Rönnberg var förgrymmad över domarinsatsen efter gårdagens match mot Brynäs. Nu får han mothugg av Brynäs-coachen Magnus Sundquist.

Det var i förlängningsspelet under gårdagsmatchen som Niclas Andersén delade ut en misstänkt huvudtackling på Pathrik Westerholm. En situation som inte renderade i någon utvisning.

— Det är för inkonsekvent. Det är solklart, han har inte ens pucken och får en tackling rakt i huvudet. Oerhört respektlöst. Det är tråkigt, sa Rönnberg bland annat till C More.

FÖRVÅNAD

Nu tar Brynäs-tränaren Magnus Sundquist bladet från munnen och berättar vad han tycker om tacklingen. Han menar att det är skuldra mot skuldra och ingen huvudtackling. Han är förvånad över Rönnbergs ord.

— Vissa tränare har en förmåga att sätta sig själv på en piedestal och har alltid en massa åsikter i media om andras agerande gällande respektlösa tacklingar och domarinsatser, med mera, efter en förlust, säger Sundquist till Gefle Dagblad.

Han fortsätter:

— Vi måste sluta använda ordet respektlös och hela tiden kommentera tacklingar när det inte finns ett uppsåt i tacklingen. Jag nämner inga namn, men det fungerar inte så.

Andersén anmäldes tidigare idag till disciplinnämnden av situationsrummet och riskerar avstängning.