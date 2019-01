Rick Nash. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports IBL

Efter drygt 1000 matcher och över 800 poäng, samt en skytteligatitel, är en stor karriär över. Rick Nash slutar på grund av de hjärnskakningsproblem han dragits med.

– Han tvingas sluta, meddelar agenten Joe Resnick.

2002 gick han först i draften och blev snabbt en stor stjärna i NHL. Redan under hans andra säsong vann han skytteligan med sina 41 mål och under de kommande åren var han närmast permanent mellan 30 och 40 mål. Men nu är Rick Nash långa karriär över. Han tvingas sluta.

Det blev 437 mål och totalt 805 poäng på 1060 matcher i NHL. Han vann ett VM-guld och två OS-guld med Kanada och sköt bland annat ett klassiskt mål i OS-kvartsfinalen hemma i Vancouer, mot Ryssland. Under 2000-talet har bara Alex Ovetjkin, Jarome Iginla, Patrick Marleau och Marián Hossa gjort fler mål i NHL än Nash.

DRAGITS MED HJÄRNSKAKNINGSPROBLEM

Sedan mars förra året har Rick Nash dragits med hjärnskakningsproblem. Det gör att han tvingas lägga av med ishockeyn, som 34-åring. Det är hans agent Joe Resnick som bekräftar nyheten för TSN:s Darren Dreger.

– På grund av olösa symptom från den hjärnskakning han ådrog sig i mars, tvingas Rick nash sluta med ishockey. Hans medicinska team menar att risken för större hjärnskador är för stor om han återvänder till hockeyn. Rick vill tacka alla som gett stöd till honom under den här tuffa tiden, säger Resnick.

Karriären avslutades med spel i Boston. Dessförrinnan var han i New York Rangers under sex säsonger och i Columbus under nio. Nash hade ett kontrakt som gick ut i somras, vilket gör att han kan fatta beslutet utan att det påverkar någon klubb.