Jesper Olofsson har tagit nästa kliv i karriären i Färjestad. Foto: Bildbyrån

Efter ett par år i skuggorna har Jesper Olofsson till slut fått sitt genombrott i nya klubben Färjestad. Med drygt halva säsongen spelad har han nästan gjort lika många poäng som på hela förra säsongen.

– Det är klart att det har blivit ett lyft, säger 26-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Färjestad befann sig under torsdagskvällen i Jönköping för bortamatch mot HV71. Ett hett rivalmöte mellan två lag som var bäst i Sverige under samma period. Gårdagens match vann hemmalaget med 3-2. En match där inget lag övertygade eller dominerade.

– Det är väl en ganska tajt match. För våran del är vi inte riktigt där och gör det som krävs för att vinna, säger Färjestads Jesper Olofsson.

Olofsson gör sin första säsong i Färjestad och han är nöjd med lagets säsong hittills. Efter en knackig inledning släppte spelet under hösten. I början av december tog laget sex raka segrar, därefter har laget däremot endast en seger på de sex senaste matcherna.

– Vi sade det efter matchen här att vi har ju spelat extremt bra oktober, november och december för det mesta. Vi har väl haft en liten dipp här nu under mellandagarna och starten på det nya året. Det gäller för oss att vi kommer tillbaka till grunderna vi haft och den energin och jobbet som vi har haft månaderna innan jul. Det är viktigt för oss att hänga med här nu i toppen mot slutet av säsongen.

GÅR MOT POÄNGBÄSTA SÄSONGEN I SHL

Jesper Olofsson kom från Skellefteå förra säsongen och har överträffat förväntningarna som ställdes på honom inför säsongen.

– Jag har ju bara ett par poäng upp till vad jag presterade under hela grundserien ifjol. Det har blivit ett lyft och det är klart att det känns bra. Samtidigt tycker jag att det finns mer att hämta också.

Det har blivit 19 poäng på 30 matcher hittills för 26-åringen. Förra säsongen noterades han för 21 poäng under hela säsongen. Hans hittills bästa SHL-säsong var i Karlskrona 15/16 där det blev 13 mål och 26 poäng på 52 matcher. En notering han nu är på väg att passera.

– Ja, poängmässigt ser det ju att gå mot den starkaste hittills så det känns ju kul. Man är ju sällan nöjd utan det finns fortfarande alltid saker man kan bli bättre på och utveckla i sitt spel.

”FICK MER SJÄLVFÖRTROENDE UNDER SLUTSPELET IFJOL”

Genombrottet som han gått och väntat på har alltså kommit verkar det som. Faktum är att han är den forward i Färjestad som stått för flest poäng under säsongen och ligger därmed före flera av de tilltänkta stjärnorna.

Vad har du gjort för att poängen ska trilla in på det här sättet?

– Det kändes som att jag tog ytterligare ett steg under slutspelet ifjol. Jag fick mer självförtroende och insåg mer vad som krävs för att producera där ute på isen. Jag tycker att jag har tagit med mig det rätt bra in på den här säsongen, säger Olofsson och fortsätter:

– Sedan har jag fått mer istid här än vad jag fick i Skellefteå. Det är klart att det gör förutsättningarna lite bättre. Någonstans har jag hittat en ny nivå från slutspelet förra året som jag har klivit in i.



Jesper Olofsson under förra säsongen när han spelade för Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån

Förra säsongen låg han på drygt 13 minuter i istid per match. I Färjestad spelar han däremot i en mycket framgångsrik andrakedja och leder en powerplayuppsättning. I årets säsong är 26-åringen nästan uppe på 16 minuters istid per match.

– Så är det ju. Det blir ju några byten per period så det spelar ju in lite också. Jag har fått större ansvar här än vad jag har haft tidigare och jag har fått visa att jag kan ta det också.

”EXTRA KUL ATT FÅ HÄNGA DIT ETT MÅL PÅ SKELLEFTEÅ”

Innan Färjestads utflykt till Jönköping var man uppe i Västerbotten för att möta Skellefteå. För Jesper Olofsson var det en speciell match då det var första gången han återvände till staden han spenderade två säsonger i som SAIK-spelare. Nu stod han istället på andra sidan med en vit tröja på sig istället för en svart. Han satte även ett mål på sina gamla lagkamrater.

– Det var en kul match. Det blir lite minnen som kommer tillbaka när man är där. Lite annorlunda blir det att spela där som bortalag när man haft det som hemmaarena. Det är klart att det var extra kul att få hänga ett på dem också.

Han är inte den enda i familjen som spelar hockey. Jespers tre år yngre bror, Victor Olofsson, spelade i Frölunda under förra säsongen och vann även skytteligan i SHL. Nu spelar Victor däremot i AHL där han under säsongen har gjort succé och det känns bara som en tidsfråga innan han blir aktuell för spel i NHL med Buffalo.

Olofsson den äldre vill inte vara sämre än brorsan och siktar på att också kunna ta klivet till andra sidan Atlanten.

– Drömmen finns ju. Det gäller bara att försöka prestera så bra som möjligt så får vi se var alla vägar leder.

Nu försöker han däremot fokusera på spelet med Färjestad. Han har kontrakt med klubben även över nästa säsong. Karlstadsklubben ligger för tillfället på fjärde plats i tabellen men då SHL är så oerhört jämn i år så har de endast tre poäng ner till Rögle på tionde plats.

– Vi har mycket jobb framför oss, vi har precis passerat halva grundserien bara. Det är mycket kvar innan slutspelet börjar och när det väl gör det så ska vi vara ett av lagen där, säger Jesper Olofsson.