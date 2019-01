De senaste åren har han missat några matcher varje säsong på grund av en hjärnskakning. Nu saknas Patric Hörnqvist återigen av den anledningen.

Så sent som i november och början av december saknades Patric Hörnqvist senast för en hjärnskakning. Nu har det hänt igen. ”Bengan” har återigen ådragit sig en hjärnskakning. Enligt NBC fick han en puck i huvudet under tisdagens match mot Nashville, som gav honom ytterligare en tråkig skada.

Svensken har haft en hel del skadeproblem genom åren och har flera år i rad missat matcher på grund av just hjärnskakningar.

32-åringen har 26 poäng (15+11) på 34 matcher under säsongen.

Hornqvist out with a concussion. Aston-Reese is longer-term with upper-body injury. Per #pens HC Sullivan -SK

— Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) January 10, 2019