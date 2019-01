Emil Sylvegård. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Igår stängdes Malmös Emil Sylvegård av i tre matcher för huvudtacklingen på Ted Brithén i torsdagens skånederby. Nu överklagar de enligt C More.

Det är C More som berättar att Malmö har överklagat disciplinnämndens avstängning på Emil Sylvegård till riksidrottsnämnden.

— Jag kan tycka att det är lite lekstuga. Det har gått till disciplinnämnden, situationsrummet valde att anmäla, disciplinnämnden väljer att fälla. Move on känner jag, sa experten Petter Rönnqvist om överklagningen.

Emil Sylvegård fick tre matchers avstängning för tacklingen på Ted Brithén i den tredje perioden av torsdagens derby.

Som skäl till överklagandet menar Malmö att man inte fått ta del av bildbevisningen.

Tidigare i år överklagade Leon Bristedt sina böter för filmning till riksidrottsnämnden och fick rätt.