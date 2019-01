Det blev full kalabalik i Färjestads avbytarbås. Foto: C More

I matchen mellan Malmö och Färjestad som just nu pågår knuffades Fredrik Händemark in i Färjestads bås. Då utbröt vild kalabalik och fullt slagsmål uppstod.

Med 06:13 kvar av den första perioden mellan Färjestad och Malmö uppstod en märklug situation. Mitt under spelet knuffades Fredrik Händemark in i Färjestads bås och vilt slagsmål utbröt när Marcus Sylvegård skulle in och hjälpa honom.

— Jag tycker det är ett måste i det läget. En ensam spelare i motståndarnas bås när det vevas, klart han måste in och hjälpa honom, sa C Mores expert Arto Blomsten.

Sylvegård fick matchstraff för att han gav sig in i båset. Fredrik Händemark, Lars Bryggman och Gustav Rydahl fick vardera två minuter för fighting. Oskar Steen fick en extra tvåminutare för att det var han som knuffade in Händemark i båset.

— Det är väl första gången Hockey Night in Canada visar en sekvens från SHL, sa Blomsten.

I pausen var det också munhuggning i spelarkorridoren mellan spelarna i de olika lagen. Detta sedan avstängde Emil Sylvegård dykt upp och börjat skrika åt Färjestads-spelarna.

— Ganska ovan situation. Jag vet inte vad jag tänkte, skrattade Fredrik Händemark i pausen till C More.

— Men vafan, det är lite kul när det händer lite också.