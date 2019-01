I matchen mellan Malmö och Färjestad under lördagskvällen knuffades Fredrik Händemark in i Färjestads bås. Då utbröt vild kalabalik och fullt slagsmål uppstod. Med 06:13 kvar av den första perioden mellan Färjestad och Malmö uppstod

Idag 17:04

Igår stängdes Malmös Emil Sylvegård av i tre matcher för huvudtacklingen på Ted Brithén i torsdagens skånederby. Nu överklagar de enligt C More. Det är C More som berättar att Malmö har överklagat disciplinnämndens avstängning på