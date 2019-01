Rasmus Dahlin stod för två nya assist. Trots det föll hans Buffalo i nattens match mot Carolina. Foto: IBL Bildbyrå

Rasmus Dahlin var i händelsernas centrum i nattens match mot Carolina. Den svenska rookiebacken stod för två assist och ett självmål när Buffalo föll med 3–4 mot Carolina på bortais.

– Jag gillade vår attityd i den tredje perioden, men det var lite för sent, säger Buffalocoachen Phil Housley till nhl.com.

18-årige Rasmus Dahlin har stått för en fin första halva av sin debutsäsong i NHL. I natt stod Lidköpingsonen för två nya poäng.

Först hade Dahlin en assist på Jeff Skinners spektakulära 1–1-mål, där han elegant slog in pucken på tennis, innan han även noterades för en assist på Jason Pominvilles 2–2-mål i inledningen av den andra perioden.

– Det är alltid kul att bidra i offensiven, men ärligt talat bryr jag mig mer om att ta en seger och ta oss dit vi vill. Men det var kul att få utdelning, säger Pominville till nhl.com.

STÅTT FÖR 23 POÄNG DEN HÄR SÄSONGEN

Bara 42 sekunder efter Pominvilles kvitteringsmål stod Dahlin för ett självmål. Sebastian Aho slängde in en puck från bakom förlängd mållinje, en puck som sedan studsade via Dahlins skridsko och in bakom Carter Hutton i Buffalo-målet.

Dahlin står nu noterad för 23 poäng (4+19) på 44 matcher för Buffalo den här säsongen. I och med det är 18-åringen lagets näst bäste poängplockare bland backarna. Bara finske Rasmus Ristolainen är bättre med sina 27 poäng (5+22).

Trots Dahlins poäng kunde inte Buffalo besegra Carolina.

– Jag gillade vår attityd i den tredje perioden, men det var lite för sent. Därför är det viktigt att vi inser att varje byte och varje situation är betydelsefull under 60 minuter, säger Buffalos tränare Phil Housley till nhl.com.

Stor segerorganisatör för Carolina var forwarden Micheal Ferland som stod för ett mål och två assist. Även Sebastian Aho hade en stor del i segern med sina två mål.

Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 4–3 (1–1, 3–1, 0–1)

Carolina: Sebastian Aho 2 (18), Micheal Ferland (13), Justin Williams (12)

Buffalo: Jeff Skinner (30), Jason Pominville (10), Kyle Okposo (7)