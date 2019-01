Nio dagar efter smällen mot knäet gick Elias Pettersson på is igår. Han ser ut att vara nära spel igen.

– Vi vill ha tillbaka honom så snabbt som möjligt. Han är inte glad över att inte få spela, säger coachen Travis Green.

Elias Petterssons rookiesäsong i NHL har inte bara innehållet glädje. Han har redan ådragit sig en hjärnskakning och en knäskada som hållit honom borta från spel. Knäskadan ådrog han sig för en dryg vecka sedan i Vancouvers möte med Montréal.

Men igår var Pettersson på is, tillsammans med Canucks skills coach Glenn Carnegie. Han klev på efter det ordinarie träningspasset och deltog alltså inte i lagets gemensamma träning.

Svensken kommer inte spela mot Florida idag men verkar inte vara allt för långt ifrån comebacken.

– Han vill spela. Vi vill att han ska spela. Men vi kommer inte stressa honom in i laget igen och riskera nya skador för att han inte han röra sig tillräckligt bra, säger coachen Travis Green till Sportsnet.

Pettersson har gjort 42 poäng på 38 matcher under säsongen.

Pettersson is on the ice, skating post-practice with skills coach Glenn Carnegie. pic.twitter.com/NXKNiQc3cl

— Vancouver Canucks (@Canucks) January 12, 2019