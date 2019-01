Nej, det är inte diskussioner längre. Nej, det är inte känslor längre. Det har gått alldeles för långt. Överallt. Och mitt i allt står SHL och har tappat greppet som sin sport. Jag brukar se det som mitt ansvar att försöka kliva in oc

Nio dagar efter smällen mot knäet gick Elias Pettersson på is igår. Han ser ut att vara nära spel igen. - Vi vill ha tillbaka honom så snabbt som möjligt. Han är inte glad över att inte få spela, säger coachen Travis Green. Elias Pe

Jonathan Dahlén satte sitt nionde mål för säsongen när Utica besegrade Syracuse med 3-2. Det var hans första mål under 2019. Trots ett fint försäsongsläger skickades Jonathan Dahlén ned till AHL inför säsongen. Där har han inte rikti

Asplöven är på väg att gå under. De lämnar walk over till dagens match mot Kiruna då samtliga finska spelare, samt tränaren, hoppat av. Det skriver Kiruna IF på sin hemsida. Det senaste dygnet har varit omtumlande för Asplöven. Först k