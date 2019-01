Det finns liksom inget sätt att stoppa honom på. Nikita Kutjerov är fullständigt överlägsen i NHL just nu – och går mot bästa säsongen en spelare gjort sedan Mario Lemieux.

Han gör en säsong som nog ingen trodde att vi någonsin skulle kunna få se igen. Nikita Kutjerov är på väg mot en ”fantasisiffra” vi såg senast på 90-talet. I nattens match mot Buffalo gjorde han 1+2 och klev upp på smått otroliga 75 poäng på 45 matcher. På sina 13 senaste matcher har han gjort två poäng eller fler i tio, vilket har lett till den bästa poängnoteringen en spelare haft på 45 matcher sedan 1997. Då hade Mario Lemieux 79 poäng.

I natt spelade Nikita Kutjerov fram Brayden Point till 1-0, satte själv 3-3 och spelade fram Steven Stamkos till matchavgörande 4-3 i 5-3-vinsten. Ännu en trepoängsmatch var därmed ett faktum för ryssen. Han har kommit femma och trea i poängligan de senaste två säsongerna, men nu ser han svårstoppad ut i kampen om Art Ross Trophy, priset som går till NHL:s poängkung. Håller han sitt nuvarande snitt landar Kutjerov på 137 poäng efter de 82 omgångarna.

Ondrej Palat och Ryan Callahan blev också målskyttar för Tampa Bay, som precis som Kutjerov ser närmast ostoppbara ut för tillfället. Victor Hedman fick med sig två assistpoäng från segern.

Sam Reinhart, Tage Thompson och Marco Scandella gjorde Buffalos mål. Rasmus Dahlin noterade sin 20:e passningspoäng i NHL-karriären och förlängde sin poängsvit till tre matcher. På dessa har den svenske rookien noterat 0+4. Dahlin fick spela drygt 24 minuter.

Nikita Kucherov has 75 points in 45 games. Last time a player had at least 75 points through 45 games: mario lemieux with 79 back in 1997.

— Adam Gretz (@AGretz) January 13, 2019