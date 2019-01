Asplöven. Foto: Bildbyrån

Asplöven är på väg att gå under. De lämnar walk over till dagens match mot Kiruna då samtliga finska spelare, samt tränaren, hoppat av. Det skriver Kiruna IF på sin hemsida.

Det senaste dygnet har varit omtumlande för Asplöven. Först kom det uppgifter som sade att klubben gått i konkurs. De uppgifterna dementerades sedan av det svenska ishocketförbundet. Dagens match mot Kiruna, som sades ställas in, skulle spelas som planerat.

Men nu ställs den in ändå. Asplöven tycks inte gå i konkurs, men däremot är det fullt kaos i klubben. Kiruna, som skulle möta laget idag, skriver på sin hemsida att samtliga finska spelare i Asplöven hoppat av, precis som tränaren. De begär walk over till den planerade matchen idag.

– Det här är en tragedi. För hockeyn i Haparanda och för Hockeyettan norr, säger Thomas Jatko som är talesperson för Kiruna IF.

Beslutet att ställa in matchen tycks ha fattats under lördagskvällen. Det var åtminstone då Kiruna fick beskedet. Idag ska det svenska ishockeyförbundet meddela vilka konsekvenser Asplövens beslut får.

– Vi missar två matcher i en redan kort vårserie. Det är jättetråkigt och inte den riktingen vi ska ha för att kunna utveckla hockeyspelare. Vi kommer dessutom att förlora intäkter eftersom det inte blir någon match i morgon (söndag). Det här är en tragedi för alla som har med Asplöven att göra och för oss i Hockeyetta norr, säger Thomas Jatko.