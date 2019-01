Aarne Talvitie. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Finlands JVM-kapten Aarne Talvitie missar resten av säsongen. Detta sedan han skadat knäet i finalen mot USA i Vancouver för en dryg vecka sedan.

Han var en av Finlands toppspelare under JVM och centrade lagets toppkedja när man vann guld i Vancouver. Men dessvärre var det också det sista Aarne Talvitie kommer att göra den här säsongen.

I finalen mot USA skadade den finske lagkaptenen sitt knä illa. Talvitie försökte slutföra matchen, men tvingades till slut kasta in handduken. Under guldfirandet haltade han rejält och nu har domen kommit. 19-åringen kommer att tvingas genomgå en operation och missar därmed resten av säsongen.

VALDE BORT SPEL I FINSKA LIGAN

Det innebär att han får följa resten av säsongen på Penn State Colleges hockeyprogram i NCAA från sidan.

”Aarnes närvaro på isen kommer att vara saknad, men eftersom han är en så bra person och lagkamrat utanför isen kommer han ändå att vara en stor del av vårt programs framgångar den här säsongen. Vår prioritet just nu är att ge honom de bästa möjligheterna att läka och rehabilitera sig vi kan”, säger Penn States coach Guy Gadowsky i ett pressmeddelande från skolan.

Aarne Talvitie har fått sin finska hockeyfostran i Blues från Esbo, men valde bort spel i Liiga för att kunna spela spela collegehockey i USA. Under sin första säsong på Penn State har den New Jersey Devils-draftade forwarden noterats för 16 poäng (5+11) på 17 matcher. Under JVM noterade han för sju poäng (4+3) på sju matcher.