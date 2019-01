De fick båda målvakterna skadade och fick kalla upp två nya målvakter från AHL. Men nu ser det ljust ut för Toronto igen.

I natt gör nämligen Frederik Andersen comeback igen, efter några veckors frånvaro på grund av skada. Dansken är tillgänglig för spel i mötet med Colorado Avalanche på hemmais. Senast Andersen stod en match var strax förejul.

Därmed är Torontos något turbulenta målvaktsveckor över. För en tid sedan var både Andersen och Garrett Sparks skadade, vilket gjorde att AHL-målvakterna Michael Hutchinson och Kasimir Kaskisuo bildade målvaktspar för Toronto.

Men nu är alltså Frederik Andersen och Garrett Sparks tillbaka och Hutchinson bildar åter målvaktspar med finske Kaskisuo i AHL-laget Marlies.

.@SportChek Player Alert: The @MapleLeafs have loaned goaltender Michael Hutchinson to the @TorontoMarlies (AHL).

Frederik Andersen has been activated from injured reserve.#LeafsForever pic.twitter.com/EfwjcxxmRp

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 14, 2019