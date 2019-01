Victor Hedman åkte på en smäll – av domaren.

Det blev en tung natt för Victor Hedman och hans Tampa Bay. Inte nog med att man föll i matchen mot New York Islanders med 5-1 – svenskbacken krockade med domaren och skadade ögat, vilket ledde till att han fick avbryta matchen.

Det var under inledningen av den andra perioden som olyckan var framme. Victor Hedman skulle vända sig om för att ta emot en puck vid egen zon – då stod domaren i vägen. Kollisionen tog illa på den storvuxne backen. När han kom in i båset fick han vård av läkarteamet för att sedan försvinna in i omklädningsrummet med en befarad ögonskada. Tampa bays tränare Jon Cooper gav dock lugnande besked efter matchen, och sa att Hedman gått igenom protokollet för hjärnskakning och att han hoppades att Hedman skulle var okej snart.

SNABBA MÅL AV ISLANDERS LEDDE TILL SEGER

I matchen var det New York Islanders som rivstartade. Efter 4.43 spelade av den första perioden hade man tagit en 3-0-ledning. Tampa Bay, som toppar hela NHL och bara hade förlorat en av de senaste elva matcherna inför nattens match, fick kämpa i uppförsbacke resten av matchen. Laget åstadkom en reducering och försökte att kom ikapp när man tog ut målvakten i tremålsunderläge, men istället kunde Josh Bailey sätta dit slutresultatet 5-1 för New York Islanders.

– Det är en tuff liga att jaga ett lag som leder med 3-0 efter fem minuter. De är ett defensivt skickligt lag. Det var svårt för oss. Jag menar, de första fem minuterna satte tonen för oss, sa Tampa Bays tränare Jon Cooper till NHL.com efter matchen.

Tampa Bay – New York Islanders 1–5 (3-0, 1-1, 1-0)

Tampa Bay: McDonagh

Islanders: Nelson, Clutterback, Toews, Cisikaz, Bailey