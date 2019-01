Andrew Cogliano trejdades bort från Anaheim idag. Nästa drag kan vara att göra samma sak med Jakob Silfverberg. Det uppger journalisten John Hoven.

Anaheim har elva raka förluster men är ändå med i slutspelsracet i högsta grad. De står på samma poäng som Minnesota på den andra wild card-platsen, men har också två matcher fler spelade än Wild. Idag föryngrade de laget när 31-årige Andrew Cogliano byttes bort till Dallas och ersattes av Devin Shore, 24 år ung.

Nu kan fler spelare vara på väg bort. Jakob Silfvrerberg, som är lagets bästa målskytt med sina tolv kassar, sitter på ett utgående kontrakt. Om Anaheims tanke nu är att bygga om laget kan 28-åringen vara en av de som sitter löst till.

Enligt journalisten John Hoven finns det uppgifter som säger att den svenske forwarden troligtvis är näst på tur att lämna Anaheim Ducks. Jakob Slfverberg gör sin sjätte säsong i laget och sitter på ett kontrakt som ger honom 3,75 miljoner dollar om året.

Frågan är om han är kvar i laget nästa säsong, eller ens den här säsongen ut.

Keep a close eye on those Ducks…

We're told Jakob Silfverberg is likely next to be moved out of Anaheim.

— The Mayor John Hoven (@mayorNHL) January 14, 2019