Christoffer Rifalk har storspelat i Oskarshamnsmålet den här säsongen. Foto: Bildbyrån

Oskarshamn har gått som tåget i årets upplaga av Hockeyallsvenskan och toppar serien efter 36 spelade matcher. En stor anledning till det är att man har ett av ligans absolut bästa målvaktspar i Adam Åhman och Christoffer Rifalk. Den sistnämnde fick sitt genombrott i fjolårets Hockeyallsvenska slutspel – framgångar som grundlagt årets succé mellan stolparna.

– Allt som allt får man väl säga att jag är väldigt nöjd än så länge, säger Christoffer Rifalk till hockeysverige.se.

Christoffer Rifalk har, liksom Oskarshamn, storspelat under i stort sett hela säsongen. Norrbottningen har spelat 21 av lagets 36 matcher den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på hela 93,7 procent. Under dessa matcher har han bara släppt in 1,77 mål per match i snitt.

– Det har fungerat väldigt bra för det mesta, tycker jag. Vi har fått ihop försvaret på ett bra sätt och det hänger så klart ihop en hel del med hur det gått för mig personligen. Allt som allt får man väl säga att jag är väldigt nöjd än så länge, säger Christoffer Rifalk till hockeysverige.se.

HÅLLIT FLEST NOLLOR I LIGAN

Rifalk kom lite från ingenstans när han under förra säsongen klev in och storspelade mellan stolparna för Oskarshamn i jakten på en SHL-plats. Den då 21-årige burväktaren hade anslutit till smålänningarna under säsongen från Hockeyettanklubben Kalix och tog under sluttampen av säsongen över förstaspaden från Wictor Ragnewall. I slutspelet klev Rifalk fram ordentligt och var nära på att leda Oskarshamn till SHL-kvalet mot Mora.

Rifalk menar att mycket av grunden till årets framgångar lades redan under fjolårssäsongen.

– Jag fick lära mig lite grann vad Hockeyallsvenskan handlade om och det har jag haft med mig till den här säsongen. Jag visste vad som väntade inför den här säsongen och har haft möjlighet att förbereda mig för det under sommarträningen.

Rifalk har vunnit 15 av de 21 matcher han spelat den här säsongen. I sex av dessa segrar har han också hållit nollan – en notering som är bäst i ligan.

– Det är klart att det är kul att få hålla nollan ibland. Men det är mest en bonus, det viktiga är att vinna matcherna och det har vi lyckats göra så då är det en skön bonus att nollorna kommer också, säger Rifalk.



Christoffer Rifalk har hållit sex nollor den här säsongen. FOTO: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

KONKURRERAR MED JVM-MÅLVAKTEN

22-åringen har den här säsongen delat målvaktssysslan i Oskarshamn med JVM-målvakten Adam Åhman. Liksom Rifalk har Åhman rönt stora framgångar mellan stolparna under året. Rifalk menar att den hårda konkurrenssituationen varit gynnsam för båda målvakterna.

– Han är en otroligt duktig och driven målvakt. Det går aldrig liksom att slappna av, man måste göra sitt yttersta varje dag om man vill ha någon speltid. Det har nog gynnat oss båda, skulle jag säga. Vi pushar varandra till att bli bättre, menar Rifalk.

Rifalk har även fått chansen att jobba med målvaktstränaren Viktor Alm, som förra säsongen drillade målvakterna i tyska Düsseldorf.

– Arbetet med Victor har fungerat jättebra. Han är väldigt noggrann och väldigt duktig på detaljer. Vi har ganska samma sätt att se på det mesta. Sen har han så klart kommit med smågrejer som jag fått ta till mig och som hjälpt mig i mitt spel.

”SKÖN KÄNSLA ATT KOMMA TILL HALLEN VARJE DAG”

För lagets del har säsong har varit långt över mångas förväntningar inför säsongen och smålänningarna toppar i skrivande stund Hockeyallsvenskan, fyra poäng före tvåan AIK. Rifalk tror sig veta vad som ligger bakom framgångarna.

– Alla är drivna och vill utvecklas varje dag. Nu när vi fått känna på hur det känns att ligga i toppen är alla beredda att göra vad som krävs. Det är en skön känsla att komma till hallen varje dag, säger Rifalk och fortsätter:

– Jag tror inte så många hade förväntat sig detta inför säsongen, bortsett från oss själva. Jag tycker att vi har kommit ihop jäkligt bra som grupp och alla är målmedvetna och drar åt samma håll. Det har varit en starkt bidragande orsak till att vi är där vi är idag.

Med tanke på framgångarna under hösten och vintern är siktet så klart högt inställt för smålänningarna.

– Jag tror att vi har bra chanser att utmana om en plats i SHL. Det är så klart det som är målet, men samtidigt gäller det att vi gör det dagliga jobbet och inte tittar för långt fram. Vi njuter av där vi är för tillfället och så får vi hoppas att vi tar oss så långt det bara är möjligt.