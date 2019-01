Dale Weises dagar i Philadelphia Flyers kan vara räknade. Under tisdagskvällen sattes den 32-årige forwarden upp på waivers, meddelade klubben via sitt Twitter-konto.

Inför säsongen 2016/17 skrev forwarden Dale Weise ett fyraårskontrakt med Philadelphia Flyers värt drygt 84 miljoner kronor. Tre år senare är den 32-årige forwarden oönskad i laget – och under tisdagskvällen meddelade Flyers att man satt upp veteranforwarden på waivers.

Weise har spelat 42 matcher för Flyers den här säsongen. På dessa matcher har han noterats för elva poäng (5+6). De senaste nio matcherna har 32-åringen gått poänglös från isen, och nu är alltså forwarden oönskad av Flyers, som ligger näst sist i den östra konferensen.

Weise har spelat totalt 481 matcher i NHL under sin nio år långa NHL-karriär. Förutom Philadelphia har 32-åringen representerat Chicago, Montreal, Vancouver och New York Rangers i världens bästa hockeyliga.

Per GM Chuck Fletcher, the #Flyers have placed forward Dale Weise on waivers.

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) January 15, 2019