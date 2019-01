Elias Pettersson har inte spelat sedan knäskadan han ådrog sig mot Montreal för snart två veckor sedan. Nu närmar sig Pettersson en comeback. Enligt Vancouvertränaren Travis Green kan han vara tillbaka redan till matchen mot Edmonton natten till torsdag.

För ett par dagar sedan kablade Vancouver Canucks ut bilderna när Elias Pettersson var tillbaka på isen efter knäskadan han ådrog sig mot Montreal. Nu kommer nästa glädjebesked för Canucks-fansen.

Under tisdagskvällen meddelade Vancouver-tränaren Travis Green att Pettersson nu betraktas som ”dag-till-dag” och han kan vara aktuell för spel till matchen mot Edmonton natten till torsdag.Pettersson har spelat 38 matcher för Vancouver under säsongen och noterats för 42 poäng (22+20).

Den svenska succérookien har missat lagets tre senaste matcher på grund av skadan.

Pettersson, who skated this morning, is now "day-to-day," said Coach Green. He has not ruled out Petey playing against the Oilers Wednesday night @RogersArena. 🤞 pic.twitter.com/DvWLLixZXn

— Vancouver Canucks (@Canucks) January 15, 2019