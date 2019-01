Marcus Sörensen är i San José Sharks för att stanna. I natt meddelade klubben att man tecknat ett nytt tvåårskontrakt med den 26-årige svensken.

– Marcus har imponerat på oss, säger general managern Doug Wilson.

Tålamodet har lönat sig för Marcus Sörensen. Efter flytten från Djurgården till San José Sharks 2016 har Södertäljesonen under sin tredje säsong i Nordamerika blivit helt ordinarie i NHL. Det lär han fortsätta vara under ytterligare ett par säsonger.

I natt kom nämligen beskedet att Sharks förlängt kontraktet med Sörensen. Det nya avtalet löper över de två kommande säsongerna och uppges enligt Pierre LeBrun på The Athletic vara värt tre miljoner dollar, totalt sett. Det ger en årslön på motsvarande 13,4 miljoner svenska kronor. Det är mer än en fördubbling av de 6,25 miljoner svenska kronor han tjänar den här säsongen.

