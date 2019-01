Carl Söderberg gör en riktigt stark säsong. I natt fick han kröna (?) den genom att skjuta sitt första hattrick i NHL och bli stor hjälte i Colorados möte med Toronto.

– Vi spelade bra från start, säger svensken.

Efter 445 matcher utan ett hattrick lyckades Carl Söderberg med bedriften i natt. Colorados svenske nyckelspelare upplevde en sagolik match när Avalanche besegrade Toronto med 6-3. Något oväntat blev han hjälte i stjärnparadmötet.

Först gav han laget ledningen med 3-2 i slutet av den andra perioden. Sen satte han matchavgörande 4-3, 11:45 in i den tredje perioden. Och till sist kom också 6-3 i tom kasse i slutminuterna. En perfekt avrundning på en perfekt match för den 33-årige pågen.

– Det känns rätt bra. Vi spelade bra från start, konstaterade han ödmjukt efter karriärshöjdpunkten.

Södeberg står totalt på 15 mål under säsongen och är ett enda mål från att tangera sitt karriärsbästa på 16. Han står på 28 poäng och är lite drygt halvvägs till sitt personbästa på 51, med drygt halva säsongen spelad. Det kan alltså bli ett nytt poängrekord för svenskens del, om han gör en bra andrahalva.

First career @Enterprise hatty for Carl Soderberg on a big night for the @Avalanche. pic.twitter.com/gh7AldvT2c

— NHL (@NHL) January 15, 2019