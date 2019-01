Tobias Forsberg och Calle Själin Foto: Bildbyrån

Han själv drabbades av en skada som ödelade hoppet om spel i JVM. Men Calle Själin och de övriga i Leksand har flyttat fokuset till Tobias Forsberg, efter den hemska olyckan i mötet med Almtuna.

– Jag tror alla i laget har ”Tobbe” i tanken och det blir som att vi spelar för honom också eftersom han går igenom en väldigt tuff kamp, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Inför årets säsong låg vägen öppen till att kriga om en plats i Junior-VM truppen för Calle Själin. Men en överkroppsskada har gjort att han inte kunnat spela någon hockey alls innan slutet av december. Dessutom fick han följa Leksands knackiga och ibland direkt svaga resa i Hockeyallsvenskan från läktarplats. Nu är han dock tillbaka och har spelat sex matcher.

– Det har varit jättetungt i och med att jag tyckte det gick så pass bra på försäsongen. Jag hade kanske tankarna lite på JVM och att göra en bra säsong, men sedan kom skadan. Det var som det var. Jag fick ta det som det kom och försöka jobba upp mig igen, berättar Calle Själin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Givetvis var det inte alls roligt att sitta på läktaren då det gick lite tyngre för laget. Jag ville vara nere hos grabbarna och hjälpa laget, så det var en tung tid.

Ett av Leksandsbackens stora mål den här säsongen var just Junior-VM. Givetvis kändes det extra tufft för honom att inte ens få chansen att tävla om en plats där.

– Det var tråkigt, men samtidigt var det inte säkert att jag skulle spela den turneringen. Jag känner det som mest surt att jag inte fick vara med och slåss om en plats på riktigt.

– Sedan är det bara en av många turneringar under en karriär. JVM avgör inte hur det kommer gå i din karriär, men absolut var det tråkigt att inte kunna vara med och slåss om en plats.

”KÄNNS FÖRVÅNANSVÄRT BRA”

Hur mycket har du tappat under den här tiden du varit skadad?

– Första matcherna tycker jag var lite tunga konditionsmässigt, men även med lite tajming och sådant där. Det hade varit konstigt om det inte var så. Jag tycker ändå att jag har kommit in i det mer och mer för varje match.

– Konditionsmässigt tycker jag ändå att jag håller. Jag trodde att det skulle vara sämre än vad det har varit i början, men det har nog att göra med att jag har kunnat köra mycket kondition under skadeperioden. Jag har kunnat åka skridskor, suttit på en cykel och så vidare.

– Jag tycker att det känns förvånansvärt bra och jag hade inte räknat med att det skulle kännas så pass bra i kroppen direkt efter jag kommit tillbaka från skadan.

Leksand har till och från visat upp ett ganska svagt spel och framförallt målskytte under säsongen. Bland annat vittnar nio raka förluster om det, men varför det sett ut så har 19-åringen från Östersund svårt att sätta fingret på.

– Alla lag får en dipp, men vi kanske hade en längre än vanligt. Det är sådant som händer och det är svårt att säga exakt vad det berodde på.

”KÄNNS BRA I GRUPPEN”

Hockeykunskapen finns i laget, handlar det mer om att ni hamnade i någon form av negativ bubbla?

– Så kan det vara. Samtidigt är det upp till var och en men även till gruppen att försöka komma ur sådana svackor.

– Just nu tycker jag ändå att det känns bra i gruppen, men det var inget fel på stämningen i gruppen under den tunga perioden heller även om det kanske var lite sämre stämning ibland. Jag tycker ändå att vi höll humöret uppe bra. Det är ändå svårt att säga vad det berodde på att vi kom in i den här svackan för vi har ändå kunskapen och talangen i laget.

Upplevde du att det var nödvändigt med ett tränarbyte?

– Någonting behövde hända och då var det så det blev. Om det sedan är rätt eller fel… Tittar vi nu så har det ändå vänt lite. Vi hade några raka vinster efter tränarbytet samtidigt som det blir också som en nytändning för oss spelare när det kommer in en ny röst och lite sådant. På så vis kan tränarbytet varit det bästa i den situationen som var.

”EN TANKESTÄLLARE”

Hur har miljön kring laget förändrats sedan Roger Melin tog över efter Leif Carlsson?

– Förändrats… Jag tycker ändå att det ändå har blivit ett lite mer lugn i gruppen i och med att Roger kom in med just ett lugn. Det sprider sig till oss i laget också.

– Jag tycker ändå att vi är en tajt grupp, kanske tajtare nu än vad vi var då Leif var tränare. Om det sedan berodde på honom eller något annat är svårt att svara på. Roger sprider i alla fall ett lugn och det är mer harmoniskt i gruppen nu.

Blev det ett ”wake-up call” när laget får en ny tränare mitt under säsongen?

– Ja, så blir det. Vi spelare måste ta oss en tankeställare också. Det är ändå vi som är där ute på isen och spelar och inte tränarna. När det blir ett tränarbyte blir det som att nu är det upp till oss att visa vad vi egentligen kan. Jag tycker också att vi har gjort det och att det har sett riktigt bra ut i vissa matcher.

”SPELAR FÖR HONOM”

Redan i Roger Melins första match som tränare för Leksand skadar sig Tobias Forsberg allvarligt. I dagsläget är det osäkert kring hans prognos och det senaste beskedet från hans agent Michael Reander är att det är i alla fall slutspelat för den här säsongen. Givetvis har den här händelsen påverkat spelarna i Leksand.

– Klart att det är jättetråkigt. Tobias är en väldigt fin person och sprider mycket glädje omkring sig. Jag tänker på honom dagligen och skickar alla styrkekramar till honom och hoppas att han ska krya på sig.

– Jag tror alla i laget har ”Tobbe” i tanken och det blir som att vi spelar för honom också eftersom han går igenom en väldigt tuff kamp.

– Samtidigt måste vi försöka tänka hockeymässigt också. När vi går in på isen får vi försöka släppa tankarna på det som har hänt och köra vår grej. Sedan är det såklart att jag tänker på honom. Det är självklart.

Har ni pratat mycket i gruppen om hur ni på bästa sätt kan hantera situationen?

– Det finns personer vi kan prata med om vi känner för det. Vi får även lite nyheter ibland, men just nu måste vi försöka tänka bort det som hänt lite grann även om det är jättesvårt.

– Vi måste ändå tänka på vad vi ska göra dagligen och hoppas på att ”Tobbe” mår så bra som möjligt.

”HEMSKT ATT SE”

När du sett konsekvensen av den här olyckshändelsen, kan du känna att du påverkats som hockeyspelare av det?

– Det är ju olyckligt och hemskt att se. Visst tänker jag efter lite själv, men just under spelets gång, i spelets hetta, tänker inte jag riktigt på vad som kan hända.

– Påverkas vet jag inte om jag gör riktigt på det sättet, men det är hemskt att se en sådan smäll. Det kan egentligen hända när som helst för det är en ren olyckshändelse.

Calle Själins kontrakt med Leksand går ut efter den här säsongen och 19-åringen är draftad av New York Rangers, men så långt fram som till nästa säsong har han ännu inte börjat tänka speciellt mycket på.

– I och med att jag just kommit tillbaka från skada och har full fokus på den här säsongen, att komma tillbaka till det jag var innan skadan. Vi får se längre fram vad som händer.

KAN BLI KVAR I ALLSVENSKAN

Vilka signaler har du fått från New York Rangers om framtiden?

– Vi har haft lite kontakt. Just nu har det mest varit om skadan och lite sådant. Vi har inte snackat allt för mycket om nästa säsong. Det har mest varit att dom ringt för att lyssna hur jag mår och så vidare.

Din bror Pontus spelar i Luleå, vill han ha upp dig med dit upp?

– (Skratt) Jag vet faktiskt inte. Han kanske vill ha mig där eller så vill han inte det. Vi pratar inte så mycket om sådant. Det är mer att vi pratar om vad han tycker är bäst för mig och han har inte försökt att få upp mig till Luleå.

När vi sågs för två somrar sedan berättade du att du tackade nej till SHL-spel eftersom du ville få mer speltid i Hockeyallsvenskan, kan du behöva ytterligare en säsong i samma serie för att utvecklas med tanke på dina skadeproblem?

– Så kan det vara. Jag måste se det som att jag är ett år yngre än vad jag egentligen är eftersom jag missade några månader förra säsongen och även några den här.

– Det beror också på hur det går spelmässigt nu och vad jag känner i slutet av säsongen. Just nu känner jag att jag kan utvecklas mycket i Hockeyallsvenskan.