Frölunda har verkligen hittat ett vinnande recept i CHL. Foto: Bildbyrån

Frölunda har lyckats ta sig till en ny CHL-final. Den fjärde på fem år, inget annat svenskt lag är i närheten av deras europeiska framgångar. Till hockeysverige.se berättar klubben om dess succé.

– Vi prioriterar turneringen, det är precis lika viktigt som en SHL-match, säger sportchef Fredrik Sjöström.

– Hela föreningen gillar turneringen och tar den väldigt seriöst, säger klubbdirektör Christian Lechtaler.

Frölunda fortsätter att imponera i CHL. Efter tisdagens semifinalseger mot tjeckiska Plzen är Göteborgsklubben klar för sin fjärde final på fem år. Hockeysverige.se kontaktade klubbens sportchef Fredrik Sjöström och klubbdirektör Christian Lechtaler för att ta reda på varför just Frölunda lyckas så bra i CHL.

Christian Lechtaler säger att klubben prioriterar CHL och sätter upp det som ett mål att klubben ska gå långt och lyckas.

– Jag tror att hela föreningen gillar turneringen och tar den väldigt seriöst. Sedan har vi förberett oss från början inför turneringen då den är viktig för oss, säger han och fortsätter:

– Är det viktigt så tar man det på allvar och tar man det på allvar så har man större möjlighet att prestera och presterar man bra så får man med sig resultat.

”PRECIS LIKA VIKTIGT SOM EN SHL-MATCH

De båda menar att turneringen är något som Frölunda tydligt värdesätter. Enligt Fredrik Sjöström så skiner turneringens vikt genom hela klubben.

– Vi går in med tydliga ambitioner från hela klubbens sida att vi satsar på CHL och att vi ska göra allt för att gå så långt vi kan. Vi brinner för turneringen och för att gå långt, säger Sjöström och fortsätter:

– Det är en grymt svår och tuff turnering, att möta lag från andra länder med olika spelsystem och som spelar en helt annan hockey. Det är verkligen ingen lätt turnering. Vi gör allt i vår makt för att gå långt även fast det är tufft.

Hur kommer det sig att det har gått så bra för just Frölunda när flera andra svenska lag har svårt att gå långt i CHL?

– Jag vet faktiskt inte, bra fråga. Det stora är att klubben ser det som en viktig turnering. Vi åker alltid med det bästa laget, vi tänker inte vila någon spelare för en kommande SHL-match utan vi åker alltid med bästa laget. Vi prioriterar turneringen, det är precis lika viktigt som en SHL-match. Klubbens och spelarnas mindset är att det är otroligt viktiga matcher. Sen om det är allt det vet jag inte, säger Sjöström.

Tycker du att det hämmar ert SHL-spel?

– Nej, vi tycker inte att det hämmar. Vi känner att om vi får spela en slutspelsmatch mitt i säsongen så eldas spelarna igång och de får känna på att ha kniven mot strupen. Speciellt för unga spelare som kanske inte har varit i liknande situationer tidigare och spelat lika många tuffa matcher. De lär ju sig något och får erfarenhet som de kan med sig till SHL. Vi ser det enbart som något positivt.



Frölundas klubbdirektör Christian Lechtaler och sportchef Fredrik Sjöström. Foto: Bildbyrån

”INVESTERAR MYCKET PENGAR I CHL”

Christian Lechtaler har ett mer ekonomiskt ansvar än Sjöström som främst sköter det sportsliga. Enligt Lechtaler så väljer Frölunda aktivt att satsa mycket på just CHL-spelet.

– Vi investerar ganska mycket i CHL. Vi tror på turneringen och det kostar ju några kronor men det gör det ju oavsett vad man gör. Vi investerar en del, det blir ju fler och längre resor. Man kanske behöver någon spelare extra för att det blir fler tävlingsmatcher. Det är klart att det påverkar hela resursåtgången.

– Samtidigt får man ju lite pengar tillbaka. I och med att vi avancerat till ett finalspel så kommer vi inte gå back någonting utan får ihop CHL-äventyret. Det kanske blir några kronor över till slut också, beroende på hur det slutar.

Lönar det sig att spela i CHL då?

– Det beror lite på hur man budgeterar. För våran del är det en viktig del av vår verksamhet. Turneringen gör oss bättre och vi har budgeterat för kostnaderna i den. Sedan är det jättebra att man kan få pengar tillbaka när det går bra, säger Christian Lechtaler.

”DET ÄR SOM SUPERBOWL”

Nu är det alltså ny final som väntar för Frölunda i Göteborg. Hittills har det blivit två segrar och en finalförlust. Både sportchefen och klubbdirektören är nöjda med finalplatsen men säger att det finns mer att hämta.

– Det känns jättekul såklart. Det är ett mål för oss. Samtidigt så är det ju en match kvar och den vill vi ju vinna, säger Sjöström.

– En fantastisk prestation för hela organisationen men vi är inte i mål än. Vi är inte nöjda med att bara gå till final, säger Lechtaler.

Under onsdagskvällen spelas den avgörande semifinalen mellan Salzburg och München. Det är helt vidöppet om vilket lag som Frölunda ställs mot i finalen då första mötet slutade 0-0. Enligt Fredrik Sjöström spelar det ingen roll vilket lag Frölunda får möta. De ska ge allt för att vinna ändå.

– Det är ju lite speciellt för det är ju bara en match. Det är som Superbowl, säger Sjöström och skrattar innan han fortsätter:

– Laget som är bäst för dagen vinner och det är ju lite extra spännande också. Det kommer bli otroligt tufft och det blir spännande att se vilka vi får möta av Salzburg eller München. Vi går all in för att vinna det här. Vi vet att vi kommer att få möta ett riktigt bra lag i finalen.

Finalen spelas den 5 februari i Scandinavium. Värd blir det laget som samlat på sig flest poäng fram till finalen. Det kommer alltså att bli Frölunda då inget av de andra två lagen har möjlighet att komma ikapp Göteborgslaget poäng med endast en match kvar.