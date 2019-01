Häromdagen kunde vi läsa att Jakob Silfverberg ryktades vara på väg bort från Anaheim. Men nu är frågan hur det blir med en eventuell trejd. I nattens match mot Detroit, som slutade 3-1 till Red Wings favör, utgick svensken nämligen skadad.

Det var i en närkamp med Mike Green under den första perioden i nattens möte mellan Detroit och Anaheim som Jakob Silvferberg såg ut att få ont i ena benet. Han haltade sedan ut i omklädningsrummet.

Jakob Silfverberg has left the ice & is headed to the locker room after appearing to injure his left leg. pic.twitter.com/tHJMSBwaIe

— FOX Sports West (@FoxSportsWest) January 16, 2019