Jessica Adolfsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Jessica Adolfsson har imponerat sedan hon tog klivet över Atlanten för att spela collegehockey. Nu har hon även utsetts till veckans rookie för sitt spel under förra veckan.

Jessica Adolfsson spelar för Penn State i collegeligan i USA. Där stod hon för en imponerande insats under förra veckan. I mötet med Cornell stod 20-åringen för ett mål och en assist från sin backposition. Hon blockerade även fyra skott i matchen. Det var den enda matchen som hennes lag spelade under förra veckan, totalt spelades det tre matcher i ligan under förra veckan.

Innan hon flög över för att spela collegehockey representerade hon Djurgården i SDHL. Hon har även spelat i Brynäs och Linköping. 20-åringen har redan hunnit vara med och vinna SDHL två gånger med Linköping samt spela 34 landskamper och ett VM för Sverige.

Hittills har hon noterats för sex poäng på 20 matcher för sitt Penn State i collegeligan. Med det är hon den fjärde bäst poängplockande backen i laget.