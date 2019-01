Denis Barantsev är skadad. Då kallas Philip Holm in till KHL:s All Star-match.

Återbuden har varit många inför KHL:s All Star-match. Exempelvis kommer varken Patrik Hersley eller Linus Videll spela, trots att de tagits ut.

När backen Denis Barantsev nu lämnar återbud kallas backkollegan i Torpedo Nizjny Novgorod, Philip Holm, in. Holm gör sin första säsong i KHL och har imponerat stort, med 24 poäng på 49 matcher som resultat. Världsmästaren sitter på ett utgående kontrakt med klubben.

Magnus Hellberg är också uttagen till matchen.

