Tomas Skogs kan lämna Mora. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Förra säsongen var han kapten. I år har Tomas Skogs petats och kan lämna Mora.

– Klubbar är intresserade av honom för det är en bra back, säger sportchef Anders Forsberg till Hockeypuls.

Under säsongen har Tomas Skogs gäckats av skador och har bara spelat 15 matcher under säsongen för Mora. Därefter har han blivit frisk men de senaste matcherna har han fått stå över spel.

Ingen spelare är nöjd över att bli petad. I en intervju med Hockeypuls säger Moras sportchef Anders Forsberg att man jobbar på att få in Skogs i spel igen.

– Det är som vilken annan spelare som helst. Vi jobbar hårt för att han ska komma in i laget. Det är en ny och konstig roll för honom att hamna utanför. Det är nog första gången det händer för honom, men vi försöker lägga tid på att han ska få en chans att komma in igen.

”KLUBBAR ÄR INTRESSERADE”

Tomas Skogs har ett utgående kontrakt och ska, enligt uppgifter, inte trivas med att inte få spela. Enligt samma uppgifter ska den tidigare kaptenen finnas tillgänglig på spelarmarknaden.

– Klubbar är intresserade av honom för det är en bra back. De vet vad har han gjort, så klubbar är intresserade. Men det ska vara ett läge där alla parter är nöjda för att det ska bli aktuellt. På sportsidan jobbar vi för att han ska komma in i det hela, det är prioritering ett, säger Anders Forsberg.

Om en månad stängs transferfönstret och det är oklart om det skulle vara aktuellt med en övergång för Skogs innan dess eller under sommaren.

Tomas Skogs har spelat 614 SHL-matcher och har tillbringat stora delar av sin karriär i Mora. Han har även representerat Timrå, Skellefteå, Örebro och Färjestad på SHL-nivå. Under årets säsong har det blivit 15 matcher för 34-åringen men inga poäng.