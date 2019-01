Han missade JVM på grund av skada. Nu står det klart att Timothy Liljegren matchas igång i ECHL.

En fotskada bara veckor före JVM gjorde att Timothy Liljegren missade turneringen. Först nu är han på väg tillbaka in i matchspel igen. I natt gör han comeback.

Liljegren, som huserar i Toronto Marlies i AHL, får dock börja på en lägre nivå när han nu kommer tillbaka. Svensken skickas nämligen ned till Newfoundland Growlers i ECHL på en så kallad ”conditioning stint”. Det innebär att han är där nere under en kortare tid för att få matchning för att komma igång efter skadan. Han återvänder till Marlies redan på torsdag.

Timothy Liljegren har gjort 19 matcher i AHL under säsongen. Han har dock inte spelat sedan den första december på grund av skadan.

News: Defenceman Timothy Liljegren has been loaned to @NLGrowlers on a conditioning stint following his return from an injury sustained on December 1. He will play tonight against Maine and will be returned to Toronto (AHL) on Thursday. #MarliesLive pic.twitter.com/nDd4z6yk6U

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) January 16, 2019