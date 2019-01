GM Kyle Dubas. Foto: Uffe Bodin

Toronto sitter på NHL:s kanske mest explosiva offensiv men saknar en backpjäs. Nu uppges vara beredda att släppa sitt förstarundeval för att hitta en sådan.

Toronto har de senaste åren draftat några av de mest upphaussade offensiva talangerna varje omgång. William Nylander, Mitch Marner och Auston Matthews var tre av klubbens förstaval.

Men ända sedan de tre spelarna kom in i ligan har det pratats om vem som ska offras när klubben ska få in en klassback. Innan Auston Matthews draftades var det snack om att Toronto skulle kunna offra det valet för att få in Oliver Ekman-Larsson, men så blev det förstås inte. Det senaste året har i stället William Nylander hamnat i rampljuset, då han ses som den mest troliga att trejda i utbyte mot en toppback.

BYTE MED LOS ANGELES?

Men nu kan det i stället bli ett draftval som offras. Pierre Lebrun pratade i går i segmentet ”insider trading” på TSN om att Torontos general manager Kyle Dubas är beredd att offra sitt förstarundeval i sommarens draft i ”rätt paket, innehållandes en topp fyra-back”.

Tidigare har det pratats om att Carolinabackarna Justin Faulk och Brett Pesce skulle kunna vara rätt namn för Torono, men även Jake Muzzin och Alec Martinez har tidigare nämnts som möjliga namn.