Pittsburgh Penguins offrade ett förstaval i draften för att kunna värva Derick Brassard från Ottawa Senators förra säsongen. Efter ett mediokert år i klubben kan centern vara på väg att bli trejdad.

– Han har underpresterat, säger general managern Jim Rutherford till The Athletic.

Med en dryg månad kvar till trade deadline i NHL börjar marknaden hetta upp. Att döma av förhandsrapporterna från Nordamerika kan det bli en händelserik månad med många spelare som kan byta klubbar innan 25 februari.

En spelare som kanske lite otippat kan tvingas byta klubb är Pittsburgh Penguins center Derick Brassard. Otippat på så vis att det bara är ett knappt år sedan som klubben värvade honom från Ottawa Senators. I den affären, som även innefattade Vegas Golden Knights, gav man bland annat upp svenska målvaktslöftet Filip Gustavsson och sitt förstaval i fjolårets draft i processen.

Brassard förväntades få en stor roll i Penguins, men har inte varit i närheten av att leva upp till förväntningarna. På 63 matcher i Penguins tröja sedan klubbytet har han mäktat med elva mål och 22 poäng.

– Han har varit okej, det är inte så att han har varit dålig. Men helt ärligt har han av någon anledning underpresterat. Speciellt när man betänker förväntningarna vi hade på honom, då har han underpresterat, sade Penguins general manager Jim Rutherford i en intervju med The Athletic härom dagen.Nu kommer också rapporter om att Brassard är på marknaden. Rykten har gjort gällande att Columbus Blue Jackets har hört sig för om 31-åringen. Klubben draftade honom som sjätte spelare 2006 och han tillbringade fem och en halv säsong i Ohio innan han trejdades till New York Rangers i utbyte för bland andra Marian Gaborik i april 2013.

Told #CBJ have had trade talks with #Pens regarding center Derick Brassard, who was drafted by Blue Jackets (No. 6 overall, ’06) and spent parts of six seasons in the sweater.

Given CBJ need at center, not a surprise. But trading with a Metro rival would be a tricky business.

— Aaron Portzline (@Aportzline) January 17, 2019