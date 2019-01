Hockeysveriges allsvenska expert ger sin syn på Modos säsong. Foto: Bildbyrån

I gårdagens möte mellan Modo och AIK rasade hemmalaget sönder och samman och förlorade med hela 1-6. Med bara 15 omgångar kvar ligger de på en sjätte plats i tabellen där topp två-platserna känns om en utopi att nå poängmässigt. Desto närmare ner till de nedre strecken. Hockeysverige.se ringde upp sajtens allsvenska expert Joakim Englund för att prata Modo.

Inför säsongen nämndes Modo som en av favoriterna att återfinna i toppen. Men det har inte riktigt blivit så och igår föll de dessutom stort på hemmaplan i klassikermötet mot AIK.

— Det går inte bara tillbaka till gårdagens match, säger hockeysverige.se:s allsvenska expert Joakim Englund när han ombeds ge sin syn på Modo innan han fortsätter:

— Visst, man kan prata om att man inte var förberedd eller beredd på att ta kampen och så vidare. Jag tycker att de fick en bra start, men det här är något som ligger i Modos väggar, man är inte tillräckligt bra helt enkelt och man har inte fått till spetsen som kan vinna tuffa, täta hockeymatcher som håller över tid.

— Det är bara att titta på deras statistik. De är sämst i ligan på powerplay, de är näst sämst i ligan på boxplay. Där, framförallt i powerplay, så kommer inte spetsen fram, säger han och påpekar också att det finns stora brister i boxplay.

HAMNAT I EN OND CIRKEL

Joakim Englund förklarar vidare att det känns som Modo hamnat i en ond cirkel som är svår att bryta sig loss från.

— Man tog ju SM-guld där 2007 och efter det har det bara rasat och rasat. Tillslut gick det inte längre utan man åkte ur SHL. Jag tror att man gick in i Hockeyallsvenskan med en tro att det skulle gå av sig själv. Man kunde inte nivån, man kunde inte ligan och man kunde inte spelarna i ligan. Man värvade ihop lite sköna namn som hade lite bra statistik, utan att egentligen ha koll på vad spelarna står för.

— Någonstans har det hängt med litegrann. För Modo är ju det lag som tillsammans med Leksand kan välja och vraka bland spelare de vi vill ha. Utan att veta exakt svart på vitt så är de en av klubbarna som betalar ut högst löner, dessutom har de tolvmånaders-kontrakt, vilket gör det extra attraktivt.

Han tycker att förutsättningarna för framgång finns med en bred trupp och bra juniorer som knackar på dörren.

— Om jag hade fått bestämma i Modo så hade jag gjort mig av med lite medelmåttor som har höga kontrakt och försökt värva in lite spets här nu inför avslutningen. För Ö-vik törstar efter lite framgång och framgång för Modo, tro det eller ej, det är att sluta topp åtta och få spela lite positiva matcher i slutet av säsongen.

— Även om, som det ser ut just nu, så har de inget att göra med avancemang. Jag menar, de förlorade mot en toppkonkurrent igår med 6-1 och det var i princip bara ett lag på banan.

Om vi lägger det spelmässiga åt sidan och bara tittar på det berömda papperet, tycker du att de har lag för att kunna vara med och tampas i ett direktkval till SHL?

— När man tittade spelare inför säsongen, och att ”Tobbe” (Tobias Enström) kom hem, då tyckte jag ändå att det såg väldigt intressant ut. Men det är någonting när man kommer upp till Ö-vik och få dra på sig Modo-dressen som gör att axlarna hamnar lite högre. Det blir lite tyngre att spela och det känns som att det blir någon slags prestationsångest.

— Man spänner sig, det är för tunga tröjor och man får inte alls ut det man bör få ut av materialet.

STOR PRESS ATT SPELA I MODO

I november förra året så skrev Joakim Englund en krönika här på hockeysverige.se som avhandlade just pressen det innebär att spela i Modo. Han utvecklar vad det kan innebära rent konkret genom att titta till poängproduktionen från spelare.

— Ta en sådan som Magnus Häggström, nu gillar jag Magnus Häggström som spelare, det är en brunkare som inte gör speciellt mycket poäng. Han ligger sexa i Modos poängliga, ska Modo vara ett topplag ska de ha Magnus Häggström på tionde plats… För det är ju ingen poängspelare, du ska ju ha andra som ska gå in och levererar. Johan Eriksson exempelvis. (Daniel) Sylwander hade jag förväntat mig mer av. (Joakim) Hagelin går kräftgång…Både Sylwander och Hagelin har ju funkat förr under (Björn) Hellkvist och borde kunna gå in och leverera.

— Oscar Hedman som har mängder med rutin, han hade en bra fjolårssäsong och jag trodde någonstans att han skulle kunna följa upp den här säsongen bättre än vad han har gjort.

— Tom Hedberg gillar jag på backen. Kristian Jakobsson borde få ut mer av sin fart. Värvningen av Ludwig Elvenes förstår jag inte överhuvudtaget.

Finns det något i taktiken som du känner att Modo bör vässa till?

— Man vill spela väldigt mycket med puck, man vill äga puck. Oavsett egentligen vilka man möter, så vill man spela det spelet. Man ska alltid egentligen hitta instick i mitten i egen zon. Man har någon slags tanke om att när man inte har pucken så ska man vinna tillbaka den inom x antal sekunder och jag vet inte om man har det spelarmaterialet riktigt? Det går åt mycket energi och det krävs snabba, smarta spelare som kan läsa spelet och ligga lite på rulle.

— Jag vet inte om det är det spelet som funkar alla matcher. Visst, man kan spela det mot Vita Hästen eller Tingsryd. Men när du möter Oskarshamn, AIK och Karlskoga, då kanske det krävs ett annat spel.

— Och det ser jag ändå att man har. Man försöker att spela sitt spel och man har en förhoppning om att det spelet ska vara så pass bra så man kan utmanövrera alla lag, men uppenbarligen så klarar man ju inte av det. Då vill jag kunna se ett enklare spel, spela lite försvarsspel, knacka lite sarg ut och låta motståndarna stå för misstagen. Nu är det ju Modo som oftast står för misstagen i matcherna.

Modo ligger just nu på en stabil sjätte plats. Men kommer de behålla den?

— Bra fråga. Den här tabellen är ju omöjlig och sia om. Det svänger fram och tillbaka. Men man har ett bra poängförsprång till plats nio till tolv. Modo kommer med största sannolikhet att spela topp åtta, man har ett bra poängförsprång plus att det inte finns något lag bakom som kommer ta två poäng per match.