Jonathan Dahlén har börjat hitta formen i AHL. I natt blev han målskytt för andra matchen i rad när han sköt två mål i Utica Comets möte med Syracuse Crunch.

Rookiesäsongen i AHL har inte varit någon dans på rosor för Jonathan Dahlén. Det har varit en del perioder utan produktion och även en hjärnskakning som tvingat honom till läktaren.

Men den sista tiden har det sett bättre och bättre ut. Förra fredagen bröt 21-åringen en tre fyra matcher lång poängtorka med en assist mot Bridgeport Sound Tigers och sedan dess har han två raka matcher med mål för sitt Utica Comets, Vancouver Canucks farmarlag i AHL.

Efter att ha skjutit mål nummer nio mot Syracuse Crunch i helgen kom mål nummer tio och elva mot samma motståndare i natt. Dahlén blev tvåmålsskytt när det blev seger med 5–4 i hemmamötet med Tampa Bay Lightnings farmarlag.

De båda målen ger honom 22 poäng (11+11) på 39 matcher den här säsongen.

Här kan målen beskådas:

.@JonathanDahlen goes skate to stick and buries his 10th of the season! Kero and Boucher pick up the assists!#SYRvsUTI pic.twitter.com/AsdVox9dEO

— Utica Comets (@UticaComets) January 17, 2019