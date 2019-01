Pontus Åberg verkar ha svårt att få fäste i någon NHL-klubb. I natt trejdades till Minnesota från Anaheim och tredje klubbytet på mindre än ett år är ett faktum.

Efter två poängstarka SHL-säsonger, en vardera för Djurgården och Färjestad, lämnade Pontus Åberg 2014 Sverige för att testa lyckan i Nordamerika och Nashville som draftade honom 2012.

I slutspelet 2016 fick han för första beträda en NHL-is då han gjorde två matcher för Predators. De följande säsongerna blev det 52 NHL-matcher för Nashville innan han den 25 februari trejdades till Edmonton.

I oktober 2018 sattes Åberg upp på waivers av Oilers och fångades upp av Anaheim. I Kalifornien verkade det som Åberg fått fäste i NHL när han hittills under säsongen gjort elva mål och åtta assist på 37 matcher.

I natt kom tredje klubbytet på mindre än ett år när Anaheim, som varit aktiva på spelarmarknaden på senare tid, valde att byta bort honom mot forwarden Justin Kloos som går motsatt väg från Minnesota. Kloos har uteslutande spelat för Wilds farmarlag Iowa Wild i AHL och har noterats för 30 poäng på 34 matcher där. Bäst i laget.

Pontus Åbergs kontrakt går ut i vår.

NEWS: #mnwild acquires forward @PontusAberg from @AnaheimDucks in exchange for Justin Kloos → https://t.co/2ayKg4lKqB pic.twitter.com/kA9PsPCQX2

— Minnesota Wild (@mnwild) January 16, 2019