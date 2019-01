Isac Lundeström är tillbaka i SHL efter NHL-äventyret. Foto: Bildbyrån

Isac Lundeström återvände till Luleå efter JVM och spel i NHL och AHL. När han nu är tillbaka i tryggheten hemma har han bara ett mål i sikte.

– Nu vill man ju självklart vinna ett SM-guld med Luleå, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

Isac Lundeström gjorde under torsdagskvällen sin andra match i SHL sedan återkomsten. Mot HV71 hade 19-åringen över 20 minuter och var en framträdande spelare i 4-0 segern.

– Det är otroligt starkt att komma ner hit och ta tre poäng. Så länge jag har varit med så har det alltid varit tuffa bortamatcher. HV är ett av de svåraste lagen att spela mot borta så det var en otroligt stark insats av hela laget, säger Lundeström.

Till Luleås 3-0 mål registrerades JVM-stjärnan för en assist vilket innebar hans första poäng sedan återkomsten från Nordamerika.

– Det är skönt för självförtroendet men det viktigaste är att laget vinner. För egen del är det alltid kul att göra poäng också.

– Jag tycker att det känns bättre, jag har kommit in mer in i grejerna. Jag har ju bara spelat två matcher men kemin börjar kännas bättre med Emil (Larsson) och Einar (Emanuelsson).

”HAR FÖLJT LULEÅ UNDER HELA SÄSONGEN”

Varför blev det en återkomst till Luleå?

– Egentligen var det lite 50/50 tror jag. Jag snackade med dem och de tyckte att det lät som en bra idé redan innan JVM. Sedan stod det och vägde, jag hade lika gärna kunnat åka tillbaka till AHL och kriga där, när det går så tungt för Anaheim som det gör nu. SHL är ju såklart också en bra liga att utvecklas i men jag var lite tveksam men det är skönt nu att allt är klart.

– Jag snackade med agenten och det hade lika gärna kunnat bli AHL. När vi tog ett snack efter JVM och det stod och vägde lite men det är bra att det blev klart för spel här i SHL.

Få spelare i Luleå kan mäta sig med Lundeströms NHL-erfarenhet, trots att han bara är 19 år gammal. Han får därför en mycket viktig roll i laget, även om han själv är ödmjuk om sin egna betydelse i laget.

– Jag har följt Luleå hela tiden när jag var i Nordamerika. De har gått otroligt bra så jag blir väl bara en pusselbit i laget. Förhoppningsvis kan jag bli en trygghet i laget och bli en till center som de kan lita på.

Det blev 15 NHL-matcher och två poäng för Isac Lundeström i Anaheim Ducks. Han spelade även 12 matcher med Anaheims farmarlag San Diego Gulls och gjorde där sex poäng. Därefter bar det iväg till Victoria i Kanada för JVM där Lundeström var assisterande lagkapten.

”TUFFT BESLUT ATT TA”

Resorna och känslan av att flänga fram och tillbaka har varit lite tufft för 19-åringen. Det spelade in i återkomsten men var inte avgörande menar han.

– Lite hemlängtan har det blivit. Det är klart att det är tufft att vara på resande fot helt själv under sex månader. Jag skulle inte säga att det är därför jag har vänt hem.

– Jag tycker det känns bra att komma hem och landa lite efter att ha bott på hotell i ett halvår. Jag kan ta det lugnt, bo i min egna lägenhet och umgås med nära och kära.

Han tycker inte att han har behövt anpassa sig till stor rink igen efter att ha spelat på liten rink under hela säsongen. Han beskriver istället övergången som naturlig.

– Jag var inte borta allt för länge så man har det fortfarande i sig och behöver inte anpassa mig så mycket. Skillnaden är att du har mycket mer tid här än i AHL och NHL där det går otroligt mycket snabbare.

Om du hade valt att stanna i AHL så kanske du hade fått chansen att spela ännu mer i NHL. Hur var det att tacka nej till eventuellt spel i världens bästa liga?

– Det var ett tufft beslut att ta. Anaheim har det tufft just nu och har många centrar på skadelistan så jag hade kanske fått en till chans. Efter lite om och men så kändes det ändå rätt att flytta hem.

– Det är bra för min egen utveckling att spela SHL nu och få till det lite mer offensivt som jag vet att jag har i mig men inte fått ut där borta. Samtidigt har jag fått mycket lovord, både i NHL och AHL. Förhoppningsvis kan man göra det bra ifrån sig under slutet av säsongen här och under sommarträningen så kan man sticka över på riktigt nästa år.

FICK SITTA BREDVID GETZLAF

Att spela i NHL är såklart en dröm för varje professionell hockeyspelare. Att få uppleva den drömmen var en fantastisk känsla menar Isac Lundeström men det är inget som steg honom över huvudet.

– I början var det lite overkligt men så fort man kommer in i rutinerna så tänker man inte allt för mycket på det. I omklädningsrummet satt jag bredvid (Ryan) Getzlaf vilket var väldigt mäktigt men det kan man ju inte visa för mycket. Man kommer in i det ganska bra, de tog väl hand om mig och det var många svenskar där vilket underlättade.

Efter att ha flyttat omkring flera gånger under hösten och vintern är det en trygghet att komma hem till Luleå. Han behöver nu inte oroa sig för att bli nedflyttad eller uppflyttad plötsligt utan vet var han står.

– Det är skönt att det äntligen är klart och att man vet var man spelar nu. Det är klart att det är tufft att åka över själv som 19-åring men jag fick många nya vänner där också. Tjejen var över också och då gör man mer saker än att bara sitta själv på ett hotellrum så det var otroligt skönt att kunna umgås med henne där borta också.

”VILL VINNA SM-GULD MED LULEÅ”

Du fick vänta ett tag på att få spela och träna med Luleå då Anaheim dröjde med ditt låneavtal. Hur var det under den perioden?

– Det var lite både och. Det tog lite längre tid än vad det behövde göra. Samtidigt så fick jag några dagars vila vilket ändå kan ha varit bra för egen del då det varit mycket flyg fram och tillbaka och hotellrum hit och dit. Lite skönt var det att få vila men det var jobbigt att jag inte ens fick träna med laget. Det var tråkigt men det dröjde ändå inte allt för länge.

Nu är Isac Lundeström tillbaka i SHL och Luleå. Förra säsongen blev en besvikelse för laget då man åkte ut redan i åttondelsfinal. Nu är målet däremot glasklart för både Lundeström och Luleå.

– Nu vill man ju självklart vinna ett SM-guld med Luleå när vi har ett så pass bra lag som vi har. Det känns bra mot alla lag. Alla lag slår alla så det känns otroligt öppet nu här i sista racet av säsongen men jag hoppas på ett bra slut här, säger Isac Lundeström.