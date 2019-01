Jason Garrison gjorde i kväll sitt första SHL-mål i första SHL-matchen. Foto: Cmore

I kvällens match mot Brynäs gör Jason Garrison sin debut i SHL efter att ha spelat 555 matcher i NHL. Då smällde 34-åringen även in sitt första SHL-mål.

– Det var skönt att det släppte direkt i första matchen, säger han till Cmore.

Jason Garrison har presenterat sig för den svenska hockeypubliken. Efter cirka 15 spelade minuter i den andra perioden i matchen mot Brynäs så satte kanadensaren sitt första SHL-mål.

– Jag lyckades smyga in mot slottet och fick en bra passning. Sedan var det bara att stänka dit den, säger 34-åringen till C More.

Garrison som annonserades som en riktigt prestigevärvning då han gjort 555 NHL-matcher fick det alltså att lossna direkt i SHL-debuten. Målet innebar 2–1 för Djurgården.

Matchen pågår och Djurgården leder med 2–1 efter två perioder.