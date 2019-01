Oscar Alsenfelt förlänger med Malmö. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Oscar Alsenfelt blir Malmö trogen. Under fredagsförmiddagen meddelade klubben att 31-åringen skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2022/23.

Oscar Alsenfelt har varit en av SHL:s bästa målvakter de senaste säsongerna. Nu står det klart att 31-åringen blir Malmö trogen i den överskådliga framtiden, då han under fredagsförmiddagen skrev på ett nytt fyraårskontrakt med klubben.

Malmös sportchef Patrik Sylvegård är nöjd med Alsenfelts långtidskontrakt.

– Oscar är en toppmålvakt i Sverige. Dessutom är han en ledare i vårt lag, både på och utanför banan, och en jätteviktigt spelare för oss, som vill vinna och göra det i Malmö Redhawks. Han trivs även väldigt bra här och känner att vi har mycket kvar att uppnå, säger Sylvegård till klubbens hemsida.

”KLUBBEN BETYDER JÄTTEMYCKET FÖR MIG”

Om Alsenfelt stannar kontraktslängden ut betyder det att han kommer att ha spelat åtta a-lagssäsonger i Malmö.

– Klubben betyder jättemycket för mig och har blivit en stor del av mitt liv. Nu ser jag fram emot att få se mina barn i Redhawkströjor på matcherna under flera år framöver, säger Alsenfelt.

31-åringen har spelat 23 matcher den här säsongen. Under dessa matcher har han räddat 91,84 procent av skotten han ställts mot och släppt in 2,23 mål per match.