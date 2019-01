Rickard Rakell stod för ett av målen i nattens segermatch mot Minnesota. Foto: Brad Rempel-USA TODAY Sports/IBL

Anaheim hade förlorat tolv raka matcher inför nattens möte med Minnesota Wild. Då kunde Ducks, anförda av svenske stjärnforwarden Rickard Rakell, bryta den tunga förlustsviten och vinna nattens bortamatch med 3–0.

– Det var på tiden, säger Anaheims målvakt John Gibson till nhl.com.



Anaheim Ducks har haft en jobbig tid de senaste veckorna. Laget hade tolv raka förluster inför nattens möte med Minnesota Wild och lagets General Manager Bob Murrray har under de senaste dagarna valt att göra stora förändringar i spelartruppen.

En som fått lämna Ducks under den turbulenta tiden är Pontus Åberg. Den 25-årige stockholmaren trejdades under gårdagsnatten till just Minnesota och i natt ställdes han mot sitt gamla lag. Åberg gick poänglös från isen, istället var det en annan 25-årig svensk som fick spela en av huvudrollerna denna match.

MÅLVAKTEN STORSPELADE

Rickard Rakell kunde, med sitt åttonde mål för säsongen, vara med och bryta Ducks förlustsvit. Rakells mål betydde 2–0 och kom redan efter fyra minuters spel i den första perioden.

Annars var målvakten John Gibson stor segerorganisatör för sitt Anaheim. Den amerikanske målvakten räddade samtliga 37 Minnesota-skott och utsågs till matchens första stjärna.

– Det var på tiden, det är en sak som är säker. Det är skönt. I kväll hade alla fått nog av att förlora och vi kom ut och spelade på det sättet vi skulle göra, säger Gibson till nhl.com.

Victor Rask, som trejdades till Minnesota under gårdagen, fanns inte med i Wilds laguppställning.

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 0–3 (0–3, 0–0, 0–0)

Minnesota: –

Anaheim: Adam Henrique (9), Rickard Rakell (8), Brian Gibbons (2)