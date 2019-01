Fabian Zetterlund tvingas till operation. Foto: Bildbyrån

Färjestadsforwarden Fabian Zetterlund missade stora delar av hösten på grund av en knäskada. Han kom tillbaka och spelade JVM under jul- och nyårshelgen, men nu står det klart att talangen måste opereras. Det innebär att han missar resterande delen av säsongen.

– Tråkigt, men något som måste göras, säger Zetterlund till klubbens hemsida.

I slutet av oktober skadade Fabian Zetterlund korsbandet under en match mot Djurgården. Skadan höll honom borta från spel under i stort sett hela hösten, men 19-åringen hann ta sig tillbaka från skadan och var en del av det svenska JVM-landslaget under jul- och nyårshelgen.

”JÄTTETRÅKIGT SÅKLART”

Nu står det klart att Zetterlund tvingas till en operation – en operation som innebär att säsongen är över för 19-åringen.

– Jättetråkigt såklart. Men jag har förhoppningsvis en lång karriär framför mig, och operationen görs för att jag inte ska få problem med knät framöver. Tråkigt, men något som måste göras, säger Zetterlund till Färjestads hemsida.

Klubbens medicinskt ansvarige Mattias Hell menar att det är ett långsiktigt beslut.

– Fabian mår bra, och knät är okej. Men för att inte förvärra det inför framtiden så är det nu beslutat att knät ska opereras, säger Hell.

Zetterlund står noterad för 16 SHL-matcher den här säsongen. På dessa matcher har han producerat fyra poäng (2+2).