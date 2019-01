Fredrik Lindgren (nummer 61) firar sitt 3-1 mål med lagkamraterna. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

När matchen stod och vägde klev Skellefteås veteraner fram och avgjorde matchen mot HV71. Fredrik Lindgren, som gör sin 18:e säsong i SAIK-tröjan gjorde sitt första mål sedan december 2015.

– Jag tar i hårt och får en bra träff. Det var skönt att se att den gick in, säger den oväntade matchvinnaren till hockeysverige.se.

I en jämn och tajt tillställning mellan HV71 och Skellefteå där matchen kunde svänga åt vilket håll som helst klev Skellefteås 38-åringar fram och avgjorde. Jimmie Ericsson satte 2-1 och i den tredje perioden avgjordes matchen definitivt när Fredrik Lindgren pangade in sitt första mål för säsongen.

– En riktigt krigarseger från våran sida. Vi kanske inte bidrar med så mycket skönspel men vi står här som segrare i slutändan och det är det som är det viktiga, säger Lindgren själv efter matchen.

Den ovane matchhjälten klev fram när Skellefteå behövde det som mest. Först skrevs målet till Oskar Möller som var framför mål men det korrigerades sedan. Lindgren själv säger att han inte var säker på om han skulle få jubla för sitt första mål för säsongen.

– Riktigt hundra var jag inte men jag tyckte att jag hade en bra linje. Det såg ut som att den gick rakt in. Hade Oskar varit på den så hade det inte spelat så stor roll, huvudsaken är att det blir mål.

– Jimmie (Ericsson) vinner tekningen rakt bak till mig där, Jocke (Lindström) screenar deras förstakille så jag ser en öppen linje att skjuta. Jag tar i hårt och får en bra träff. Det var skönt att se att den gick in.

”LÄNGE SEDAN FÖRRA MÅLET”

Förutom att vara 38-åringens första mål för säsongen så var det även hans första mål sedan december 2015. Han själv hade inte koll på exakt när förra målet kom men det var extra skönt att bryta den långa måltorkan.

– Ja, det var verkligen länge sedan. Det var skönt att få in pucken när det var ett tag sedan det förra kom.

– Det var ju ett viktigt mål också, vi kunde gå upp till en tvåmålsledning och slappna av lite.

Skellefteå har nu fyra segrar på fem matcher och har klättrar i tabellen efter att ha legat under slutspelssträcket. Enligt Lindgren gäller det att bygga vidare på den positiva känslan som laget har just nu.

– För oss har det gått lite upp och ner. Stundtals har vi spelat riktigt bra men ibland har vi spelat mindre bra. På så sätt har vi förlorat lite för många matcher. Nu på slutet har vi fått ihop spelet mycket bättre. Vi krigar hårdare för varandra, vi tar bättre beslut med pucken och blir inte straffade på samma sätt. Då kommer ju vinsterna också. Positiv känsla här på slutet och det ska vi definitivt bygga på.

”TYCKER DET ÄR FANTASTISKT ROLIGT ATT SPELA”

Lindgren själv är främst en defensiv back som ska stänga ner motståndarnas bästa spelare. Målet var hans fjärde poäng under säsongen.

– Jag är nöjd så här långt. Jag har känt mig pigg och fräsch i kroppen och det är väl nyckeln för att spela bra där ute.

Du känner att du hänger med de yngre och snabbare spelarna?

– Man är väl så illa tvungen. Jag tycker att jag lyckas hålla hyfsat jämna steg så det känns bra.



Fredrik Lindgren är en riktig trotjänare. Han gör just nu sin tolfte SHL-säsong med klubben och 18:e totalt i SAIK-tröjan. 38 år gammal kan karriären vara inne på sin slutspurt men det är inget han tänker på för tillfället.

– Just nu är vi inne i en brinnande säsong och jag tycker fantastiskt roligt att spela. Vi får se, jag kommer inte att ta några beslut just nu. Vi ska spela klart den här säsongen och utvärdera om AIK vill ha kvar mig eller om jag fortfarande är sugen på att spela.

Vad krävs för att ni ska fortsätta klättra i tabellen?

– Tabellen är ju jättejämn. Vi får fokusera på nästa match. Det är lite som vi har gjort hela säsongen. Vi tar hela tiden nästa match och just nu är vi inne i en bra streak som vi ska bygga vidare på. Nästa match är Luleå borta och det brukar bli tuffa matcher och bra inramning så vi blickar framåt mot den, säger Fredrik Lindgren.