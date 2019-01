Lars-Göran Nilsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han vann åtta SM-guld med Brynäs under sina 15 säsonger i Gävleklubben. Nu väljs Lars-Göran Nilsson, känd som ”Virvelvinden från Vuollerim”, in i svensk ishockeys Hall of Fame, meddelar Svenska Ishockeyförbundet på sin hemsida.

LÄS MER: Virvelvinden från Vuollerim – Old School Hockey Lars-Göran Nilsson

Lars-Göran Nilsson föddes i Vuollerim i Lappland 1944, men är främst känd för sin tid i Brynäs. Nilsson spelade 469 matcher för Brynäs under totalt 15 säsonger. Under dessa år stod forwarden för inte mindre än 574 poäng (292+282) och vann hela åtta SM-guld mellan 1966 och 1977.

Nu får ”Virvelvinden från Vuollerim” en plats i svensk ishockeys finrum. Under lördagen meddelade nämligen Svenska Ishockeyförbundet att man valt in 74-åringen i Hall of Fame.

”KÄNNS HUR RÄTT SOM HELST”

Nilsson blir den 119:e spelaren genom tiderna att bli invald i Hall of Fame.

”Lars-Göran Nilsson från Vuollerims SK var unik – och förblir det.

En av Brynäs allra bästa värvningar av många bra från Norrbotten och en av de allra bästa spelarna genom tiderna. Att han nu är invald i ishockeyns Hockey Hall of Fame känns hur rätt som helst.

Han gjorde 292 mål på de 469 matcherna han spelade i Brynäs, lägg till 282 assists och ni får totalpoängen 574″, skriver förbundet i sin motivering.

Förutom Brynäs representerade Nilsson även moderklubben Vuollerims SK, Öjeby IF, IFK Kiruna och Sandviken under sin karriär.

Nilsson spelade även 177 A-landskamper för Tre Kronor under sin karriär.